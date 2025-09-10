Sánchez, el líder del antisemitismo

No hay que sorprenderse por el aislamiento internacional del Gobierno socialista comunista de Pedro Sánchez. Lo raro sería lo contrario. Lo que es cierto es que concita una gran simpatía en los regímenes totalitarios, donde los lobistas del PSOE se forran y lo seguirán haciendo mientras dure la legislatura. Por ello, el interés es la razón fundamental que explica la firme determinación de resistir a cualquier precio. Con indudable acierto, EEUU le acusa de «envalentonar» a los terroristas con su indisimulado apoyo a Hamás. Ni siquiera lo hace a Palestina, porque no ayuda a los palestinos, sino a los terroristas que controlan el gobierno y el territorio de Gaza. No importan las palabras, sino los gestos y las decisiones que toma. En realidad, no ataca a Netanyahu, sino a Israel y su pueblo. Este profundo antisemitismo le hace tomar decisiones que perjudican la paz. No hay más que ver la doble vara de medir que utiliza para arremeter contra la democracia israelí mientras muestra su afecto por el gobierno terrorista de Gaza, así como por los regímenes autoritarios y las dictaduras de todo el mundo. No es una exageración, sino una triste realidad.

No es una casualidad que los lobistas monclovitas se puedan forrar con mayor rapidez defendiendo a países conflictivos gobernados por dictadores que teniendo como clientes a democracias como Israel o nuestros socios europeos. Las oportunidades surgen en esos países que tanto gustan a los visitadores de las covachuelas del poder. Hay una clara manipulación en contra de Israel, que apoyan los medios de comunicación sanchistas, hablando de genocidio y olvidando los brutales asesinatos perpetrados por Hamás que provocaron la guerra, así como su firme determinación de impedir la paz. La actuación de RTVE es un escándalo democrático, aunque reconozco su eficacia como altavoz del aparato de propaganda del régimen. Es una orquesta bien dirigida al servicio de Sánchez, donde sus protagonistas se juegan la supervivencia profesional. Por ello, ha dejado de ser un servicio público para convertirse en TelePSOE y un instrumento para atacar al PP, Vox, Junts y a todos aquellos que no se sometan al inquilino de La Moncloa. Al igual que el Constitucional, TeleSánchez es una pieza fundamental en su estrategia de supervivencia. Y todos se sienten cómodos con este impostado antisemitismo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)