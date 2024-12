Una gran contradicción recorre Europa. Las televisiones recogen la caída del régimen de Bashar al Asad con tanto júbilo que pareciera que Siria no solo se ha librado de un monstruo, sino que además a sus ciudadanos, si se les puede llamar así, les ha tocado la lotería, sin cava porque en Damasco, de donde llegaron algunos de nuestros antepasados, no está bien visto beber alcohol delante de todo el mundo y tantas cámaras. No se acaba de entender la alegría. Un sátrapa ha huido a Rusia y vivirá tan bien que acaso sonría cuando vea cómo abren las celdas en las que sobreviven los que no fueron asesinados.

Lo que no cuentan del todo estas primeras imágenes de alegría es que llegan unos barbudos que pueden hacer bueno al malo. Entre lo inmundo y lo peor hay un trecho que la moral de Occidente no acaba de entender.

Pasó con Gadafi o con Sadam Husein. Libia no es mejor y lo de Irak mejor no recordarlo, fue masivamente chungo. Algunos sirios vivirán bien, no cabe duda, pero otros, y sobre todo, otras, igual recuerden el día de la caída del demonio como el peor de sus vidas. No es que defienda al tirano, pero sí invito a mirar con perspectiva.

Otro grupo terrorista al mando de una nación que tiene a Israel al otro lado de la frontera. Unos radicales islamistas que igual imitan a Afganistán.

Son los llamados expertos analistas los que ofrecen respuestas, aunque por el momento aseguran que toca esperar. En España, como casi siempre, todo lo que esté más lejos de su linde importa poco. Nos creemos en la ínsula que vive una guerra civil eterna. Solo nos faltaba importar contiendas. Ver al nuevo líder arengando al pueblo en una mezquita provoca un escalofrío y una pesadilla antes de Navidad. Desconozco cuál es el mal menor. Hay tierras secas que absorben más sangre que agua. Que no nos engañe la entradilla eufórica de un informativo.