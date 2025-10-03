Los sobres de dinero negro en Ferraz

No creo que ninguna información o sentencia cambie la firme determinación de Sánchez de resistir a cualquier precio. Por supuesto, que nadie espere que el PNV ponga en riesgo sus pactos con el PSOE y aplicará, una vez más, una distinta vara de medir. A diferencia de lo que pasó con la excusa de la corrupción para apoyar la moción de censura contra Rajoy, las tragaderas de Aitor Esteban y sus compañeros no tienen límite. Las diferentes informaciones que se van publicando muestran el inmenso lodazal en que se ha convertido el sanchismo y que la corrupción sistémica sigue muy presente. Al deplorable capitalismo de amiguetes y paraíso de lobistas desaprensivos, se une el sospechoso tráfico de dinero de Ábalos y Koldo. La sede del PSOE parecía una oficina bancaria con sobres que iban y venían. Por supuesto, Sánchez y sus colaboradores pueden seguir con el argumento de que no era para el partido y que Ábalos, Koldo y Cerdán son unos personajes sin escrúpulos. En cualquier momento dirán que casi nos lo conocían y que, por supuesto, exageramos al señalar que eran personas de su confianza. Hay una pauta que une, por regla general, a los protagonistas de la corrupción y es su escasa formación. Se trata de sujetos cuya profesión, cuando la tienen, no les permitiría vivir a ese ritmo propio de comisionistas y nuevos ricos. Es algo que no sucedía en el PSOE o el PP cuando primaba el mérito y la capacidad. No hay duda de que algunos vivían a un ritmo inexplicable con su sueldo público a lo que hay que añadir esa pasión por las prostitutas. Ese trasiego de sobres con dinero negro tendría que haber llamado la atención y parece difícil defender que no hay financiación del partido. Es evidente que muchas veces el pago en efectivo no deja rastro y sirve para dopar a las campañas electorales. Se dice una cifra y luego se gasta otra muy distinta. No soy tan ingenuo como para pedir responsabilidades in vigilando a un presidente del Gobierno que incumple la Constitución, compra el cargo con la amnistía o coloca a Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional para que actúe al servicio del sanchismo. En cualquier caso, este goteo de noticias es demoledor para el líder del PSOE.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)