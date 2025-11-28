Ver para creer: así es el estudio que asegura que el origen de los vascos está relacionado con Corea del Sur

A menudo, se descubren cosas cotidianas que pueden estar relacionadas con la ciencia y que nadie había escuchado en su vida. Básicamente, se encuentran conexiones sorprendentes entre elementos que parecen no tener ninguna relación. Algunos de los ejemplos más destacados son ciertos patrones en la música clásica que se ha demostrado que influyen en la concentración de algunas especies de plantas, como también hay estudios meteorológicos muestran que el comportamiento de los océanos puede reflejar cambios en la economía.

Todo esto nos recuerda que el mundo funciona como un tejido complejo, lleno de hilos invisibles que interrelacionan fenómenos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Algo que también reflejan conexiones un tanto extrañas son los elementos culturales, tradiciones culinarias o incluso el ADN de comunidades autónomas que están vinculadas con países del extranjero. Por ello, lo que nadie se espera es que hay un estudio que concluye que el origen del País Vasco está situado en Corea del Sur.

El origen más conocido de los vascos

El origen de los vascos ha sido objeto de múltiples teorías a lo largo de los siglos, algunas basadas en lingüística y otras en la genética. Entre las explicaciones más relevantes destaca la que asegura que los vascos son descendientes directos de los habitantes prehistóricos de la península ibérica, supervivientes de la era paleolítica y que lograron conservar tanto su lengua como sus costumbres; esta es la más verídica y conocida en la sociedad.

Por su parte, también están las investigaciones que han planteado conexiones con pueblos mediterráneos antiguos, como son los casos de los íberos o los fenicios, como también entran en escena las explicaciones que arrojan y garantizan la existencia de coincidencias con poblaciones caucásicas o del suroeste de Europa. Pero, la que más sorprende es la anteriormente mencionada, la que vincula a los euskeras con el continente asiático.

El estudio de un profesor de la Universidad de Seúl

Esta teoría viene de la mano de un profesor de sociología de la Universidad de Seúl que hizo un artículo en un periódico coreano que antiguamente era mucho más consumido. Según su argumentación, el origen de los vascos tiene relación con los ávaros, un pueblo nómada que transitaba por Europa y por Asia. Durante su trayectoria, llegó un día en el que no les quedó más opción que irse a los Pirineos, razón que evidenciaría que se instalaron en la zona en la que hoy están alojadas montones de vascos.

Aparte de esta explicación, el docente coreano encuentra otro rasgo que relaciona este pedazo de España con su país: el lenguaje. Tanto las palabras 'euskera' como 'Navarra'vendrían del idioma coreano. El primero de ambos tendría su origen en el término 'kara', una lengua muy empleada hace siglos en ese territorio asiático. Por su parte, el segundo estaría vinculado a 'ávaros', que ahora sería una palabra a la que se le ha añadido una 'n'.

Su competencia le respondió sin creerse estas conclusiones

Sin embargo, cuando el estudio del profesor asiático fue publicado, su competencia no recibió de la mejor manera posible su investigación. De hecho, muchos consideran que se ha inventado las cosas solo porque muchas son parecidas entre sí. Y lo mismo ocurre con las evidencias históricas, que no son para nada claras. Siendo así las cosas, este análisis científico no sería el más verídico del mundo.