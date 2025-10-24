¿El fin de ZonaGemelos? La policía irrumpe en pleno directo y los polémicos creadores terminan en el calabozo

Un simple "malentendido". Así ha quedado zanjado el rocambolesco suceso que llevó a los populares creadores de contenido Daniel y Carlos Ramos, conocidos como Zona Gemelos, a pasar varias horas en un calabozo. Lo que comenzó como un programa en directo para miles de seguidores el pasado jueves 23 de octubre terminó con una gravísima acusación de secuestro que, afortunadamente para los implicados, se desvaneció sin llegar a los juzgados.

Y es que el giro más desconcertante de esta historia reside en el origen de la alerta. No fue un espectador preocupado ni un vecino alarmado por ruidos extraños; fue la propia invitada del programa, la también youtuber Luisa Garrido, quien contactó con la Guardia Civil para denunciar que estaba siendo retenida contra su voluntad, desencadenando así todo el operativo.

A raíz de esta llamada varios agentes se personaron en el domicilio donde se grababa el espacio "El show de los gemelos" apenas una hora después de su inicio. La intervención policial se produjo en plena retransmisión en directo, para perplejidad de los miles de seguidores que asistían atónitos a una escena que superaba cualquier guion imaginable.

Del plató improvisado a la celda de comisaría

Así pues, la surrealista situación culminó con la detención de los hermanos Ramos. Los dos presentadores fueron arrestados junto al cámara del programa, un joven identificado como Javier, y posteriormente trasladados a dependencias policiales para prestar declaración y esclarecer los hechos que se les imputaban en ese momento.

A pesar de todo, la acusación no prosperó y el incidente se resolvió en cuestión de horas. Tras las averiguaciones pertinentes, el asunto quedó cerrado sin que finalmente se presentara ninguna denuncia formal por secuestro. Los propios protagonistas han restado hierro al asunto y han anunciado que próximamente realizarán una nueva emisión para ofrecer a su audiencia una explicación detallada de lo ocurrido.