Una semana, eso es lo que tendremos que esperar para ver 'Weapons' en streaming

Una de las mejores películas de terror de lo que llevamos de año, si no la mejor, aunque todavía le quedan contenientes por estrenar sus propuestas, como son Five Nights at Freddy's 2, un tanto más desenfadada, el remake Silent Night, Deadly Night, más sangrienta, o la esperada Keeper, del director Osgood Perkins, el mismo de Longlegs, ha sido asimismo una de las más tapadas, o sleepers, a su paso por cines, pero pronto se dejará caer por el streaming.

Hablamos de Weapons, dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian (2022), que vuelve a ponerse detrás de las cámaras para ofrecer otro relato inquietante y original, esta vez con un enfoque más misterioso y con una atmósfera aún más desasosegante. La película se estrenará en exclusiva en HBO Max el próximo 24 de octubre, o lo que es lo mismo, en apenas unos días.

Un pueblo sin niños

Protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan, Weapons arranca con una premisa tan sencilla como perturbadora: todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora.

A partir de ahí, el pequeño pueblo en el que viven se ve sumido en el desconcierto, mientras sus habitantes intentan descubrir quién, o qué, está detrás de la desaparición.

Cregger firma también el guion, además de ejercer como productor, mientras que Michelle Morrissey y el propio Josh Brolin figuran como productores ejecutivos. La música corre a cargo de Ryan Holladay, Hays Holladay y del propio Cregger, que ha querido implicarse también en el apartado sonoro para reforzar el tono inquietante del filme.

Además, tendrá su precuela

El propio Zach Cregger ha confirmado que ya trabaja en una precuela centrada en la tía Gladys, el inquietante personaje interpretado por Amy Madigan. "Es real y he estado hablando con Warner Bros. sobre ello. Hay una historia y estoy muy emocionado", declaró el director recientemente.

La cinta explorará los orígenes de esta experta en ocultismo, cuya presencia en Weapons fue una de las más recordadas por su tono enigmático y perturbador. Madigan, por su parte, aseguró que estaría encantada de volver: "Adoro a Gladys. Lo demás son conversaciones de las que no formo parte".