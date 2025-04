Manuel Fernández, creador de Fashionart

Es super interesante escuchar su opinión sobre el enorme giro que ha dado la industria de la moda.“Ahora todos quieren trabajar para Zara o Mango o HM".

Escuchar este Podcast con Manu Fernández en el que se aprende, inspira y se ríe con su enorme manera de saber comunicar:

Manu lo lleva realmente en los genes porque cuando cuenta que a su hermana Amparo que es mayor que él le elegía su ropa, todavía a él mismo le llama la atención pero asegura que lo que le sucedía: “Era una cosa exagerada, es un don, o un gen” afirma y añade: “La parte estética ha sido para mí fundamental”.

En este PODCAST entrevista el creador de FASHIONART repasa su genial vida y los proyectos en los que está metido que son unos cuantos y muchos de ellos ya marchando.

Manu nació en Barcelona pero años más tarde se fueron a vivir a Benidorm, su padre trabajaba en la hotelería. Cuando tenía catorce años su madre montó una tienda y aquí viene otra de las señales de lo que este creador de moda y de arte tiene metido en las venas: Manu salía del colegio y se marchaba corriendo a poner el escaparate, con solo catorce años este ya era su tema. En ese taller hacía muchos de los estilismos a las clientas. Los sábados se quedaba a cargo del negocio y atendía a las señoras y para ambientar el local escuchaba canciones de Dona Summer.

Manu lo tuvo claro y quiso formarse bien en lo que tenía claro que era lo suyo. Se marchó a Barcelona a los 18 años a estudiar patronaje industrial y diseño de moda e intercalaba sus estudios montando pequeños desfiles. Hizo la mili en Madrid y regresó a la Ciudad Condal para seguir su carrera como creador.

Estuvo en la escuela Catalina de Llopis. Se integró con gente mucho más joven. En los años 80’s en plena movida madrileña, empezó a realizar sus primeros diseños. Trabajó con un mayorista y afirma: “Revolucioné el mercado, aprendí mucho, me hacía ilusión que la gente llevara mi ropa”.

Allí fue una gran época para Manu, lo recuerda como un gran momento porque poco después creó su primer desfile para Gaudí: “Celia Forner era la modelo de moda, yo vivía en la calle Muntaner y ella vivía en el piso de enfrente. Estábamos muy cerca el uno del otro y mi obsesión era que ella desfilara conmigo. En aquel momento las modelos top era Judith Mascó, Nieves Álvarez y tantas otras que se conviertieron en Top models internacionales.

Manu creó el grupo “Jóvenes Diseñadores” entre los que estaban entre otros Josep Font y Fernando Gutiérrez, el grupo nació en los años ‘80s. Era la época de los grandes diseñadores, eran mayores que Manu y sus compañeros, pero se divertían mucho ofreciendo propuestas más vanguardistas. También inauguraron BARCELONA DISEÑO y permanecieron más de seis años haciéndola funcionar.

Manuel Fernández creador de moda y arte Foto Alicia Romay

La moda no ha cambiado pero la industria sí.

El punto de vista de Manuel Fernández sobre el sector es vital al haber sido testigo y parte de un momento trascendental para la moda española y su despegue a nivel mundial. En el podcast Manu expresa claramente cómo ha sido ese cambio y lo que se lleva ahora con relación al mundo de los creadores, modistas y diseñadores. Ante la llegada de la globalización y la vida absolutamente digitalizada, Manu detalla algunos de los cambios que ha habido en el sector. "Fue una época increíble pero la moda es la moda y esto sigue, pero de otra manera". Manu piensa que la moda no ha cambiado pero la industria sí. “Ahora todos quieren trabajar para Zara, Mango o HM. Antes no existía la posibilidad de decir me voy a trabajar a Zara” afirma Manu y comenta que: “Yo he hablado con muchos diseñadores jóvenes y esa es su aspiración. Los jóvenes quieren trabajar para empresas como Zara adaptándose a las tendencias pero no creando y desarrollando sus ideas. Los que tienen algunos medios sí que crean sus pequeñas colecciones. El mundo de la costura para bodas, bautizos y comuniones sigue existiendo” señala. Manu nunca ha hecho moda a medida pero con su empresa “Gabinete” ha creado muchos trajes para las presentadoras de televisión.

El nacimiento de FashionArt ¿Y si me pintas un traje?

Todo como siempre tiene sus inicios y Manu recuerda que estando aquí cerca del The Palace Hotel, en el Círculo de Bellas Artes, creó para un desfile un traje de novia y como lo marca el rito en color blanco y lo hizo pensado en su futura cuñada, ella estaba presente en el acto, no sabía que esa pieza iba a ser para ella. Cuando Manu le dijo ilusionado que ése era su regalo para su boda le dijo: “Ese vestido no me lo pongo ni muerta”. Manu que tiene un carácter estupendo no se lo tomó mal, sino que vio en ese momento la ocasión para inventar algo novedoso. En la copa de después, Manu le pidió a un amigo que si le pintaba ese traje, si hacía un dibujo en esa tela blanca y así nació FashionArt. Empezó en 1998 hasta la fecha tiene 350 piezas con pinceladas hechas por muchos grandes artistas.

Diseño de Juan Genovés. Valencia 1930. Madrid 2020 Libro Fashionart

Su proyecto: Un museo

Realiza continuamente exposiciones, la primera fue en el año 2003: “Cuando vi que tenía 50 trajes hechos empecé a pensar en montar un museo, ahora que tengo 350 lo tengo claro, me encantaría montar un museo y en esas estoy también” afirma. “Acabo de estar en Casa Ecuador, ha sido un éxito porque estoy con artistas internacionales importantes, Fashion Art se hizo para llevarla a todo el mundo”- A Manu le gustaría montar un museo escuela dirigidos a víctimas de la trata, su labor social también es muy importante.

El legado de Manuel Fernández va mucho más allá de la moda ceñida a los parámetros tradicionales porque traza un perfil peculiar e indeleble en la industria y en la sociedad en general.

Su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la innovación sigue siendo una fuente de inspiración y un faro para quienes buscan unir su creatividad con un impacto positivo.

La trayectoria de Manuel Fernández se inició en 1985, en la pasarela Gaudí como parte de Barcelona Diseño durante seis años. En 1992 se trasladó a Madrid sin abandonar su participación en las pasarelas y montó una empresa para la creación del vestuario para el cine, televisión y teatro. En el año 2000 da el salto a New York en donde participa en una de las pasarelas más famosas del mundo la New York Fashion Week siendo el primer diseñador español presente en este importante evento internacional. Montó Fahionart en 2003 y ha realizado 30 exposiciones en países europeos, americanos, latinoamericanos, asiáticos y africanos. Su impacto es enorme con in impacto de 35 millones de personas. "Exportar la MARCA ESPAÑA es muy importante"