El podcast de Carmen Morodo: "La financiación autonómica es un tema tóxico para Sánchez"

La adjunta al director de LA RAZÓN, Carmen Morodo, explica cómo la cumbre autonómica del PP y el Comité Federal del PSOE dejan varias enseñanzas sobre las fortalezas y las debilidades de ambos partidos ante la financiación de las autonomías.

"La financiación autonómica es un tema tóxico para el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo es por el cupo catalán y porque ese cupo divide a sus socios", asegura Morodo.

Por otra parte, en el Partido Popular "tienen un camino con ventaja pero no lo que no puede ser es que entren en debates, en discusiones y en fijar posición sobre quién tiene razón, por ejemplo, sobre si hay que reunirse o no con Pedro Sánchez". "La clave del PP, explica Morodo para los próximos meses el llevar la alternativa y no seguir la agenda de Pedro Sánchez por que en eso la maquinaria de Moncloa es brutal".