El podcast de Carmen Morodo: "Las grietas del presidente sin memoria"

La subdirectora de LA RAZÓN analiza la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado

Carmen Morodo
  • Carmen Morodo@carmenmorodo
    Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.
La subdirectora de LA RAZÓN analiza la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión relativa al caso Koldo en el Senado. Una de las conclusiones de la comparecencia es la "falta de respeto institucional" del presidente a la Cámara Baja.

Asimismo, le resulta llamativo los olvidos de Sánchez relativos a la causa, tanto así que pareciera que "no sabía dónde estaba su despacho en la calle Ferraz".

