El podcast de Carmen Morodo: "Las grietas del presidente sin memoria"

La subdirectora de LA RAZÓN analiza la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión relativa al caso Koldo en el Senado. Una de las conclusiones de la comparecencia es la "falta de respeto institucional" del presidente a la Cámara Baja.

Asimismo, le resulta llamativo los olvidos de Sánchez relativos a la causa, tanto así que pareciera que "no sabía dónde estaba su despacho en la calle Ferraz".