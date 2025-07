El podcast de Carmen Morodo: "Los grises que se come el presidente"

Cada vez que llegamos a este momento del curso político nos encontramos con el mismo escenario: todo es blanco o todo es negro en función de quién haga su balance. Yo creo que en política, como todo en la vida, predominan los grises.

El presidente del Gobierno ha hecho un balance triunfalista como le corresponde, lo hacen todos, da igual que sean de derechas o de izquierdas. Yo me quedaría con algunas cuestiones que se le pille. Por ejemplo, en temas sociales, que es la cuestión fundamental del programa progresista y que atañe a todos. Cuando él habla de vivienda y presume de vivienda... Ha sido un suspenso. La Ley de Vivienda es un fracaso, en cuanto al parqué público de viviendas que salen, de todas las que han prometido, no hay ninguna. El alquiler, otro desastre, al final la inseguridad jurídica hace que los pequeños propietarios retengan más y suban los precios y la demanda sigue estando ahí.

Por supuesto, hay un problema con las competencias de las Comunidades Autónomas y muchas de ellas no han querido colaborar con esta política porque veían que no era oportuno o porque también estaban haciendo las cosas mal. El Ingreso Mínimo Vital, por otro lado, solo un tercio de los que tienen derecho a él lo han recibido, por diversos problemas... Pues ahí tampoco le daría un aprobado al Gobierno. Y lo mismo se puede decir de la ley de cuidados... No hay avances.

En la primera legislatura se hicieron cosas, en esta segunda legislatura hay una mayoría distinta, no es progresista, y la reducción de la jornada o los permisos por paternidad no veo que en el Congreso de los Diputados pueda avanzar. El PP, ya lo ha dejado claro, no va a apoyar al Gobierno, cada uno que valore si es acertado o no.

Otro tema en lo que creo que el presidente del Gobierno nos ha soltado una "mentirijilla" es en los Presupuestos Generales del Estado. Dice que los va a presentar, aunque mi duda es si los va a llevar al Consejo de Ministros o al Congreso de Ministros, en este segundo caso, tengo mis dudas de que sean aprobados. Es muy fuerte de que un Gobierno se pase una legislatura sin presupuestos, pero eso no tumbará al Gobierno. Lo único que puede hacer caer a Pedro Sánchez, más allá de que haya un movimiento del PNV, es que se confirmen que hay indicios suficientes de que hay una financiación irregular, si no, intentará aguantar hasta el final.

Luego ya, entramos en un momento en el que todo eso se quedará olvidado a partir de septiembre, con los nuevos informes que lleguen de la UCO. Ahora mismo, los audios y todo lo que estamos conociendo es entreteneminento, pero lo que vale es lo que decida el juez. Mientras tanto, en agosto estará el pescado vendido, salvo que haya alguna novedad acerca de Koldo, Ábalos, Cerdán y compañía.