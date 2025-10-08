Audiencia General del Papa León XIV

Las audiencias generales del Papa son encuentros públicos semanales en los que el Santo Padre se dirige a los fieles y peregrinos de todo el mundo. Se celebran habitualmente los miércoles por la mañana, salvo en caso de viaje papal o fuerza mayor. Durante este encuentro, el Pontífice ofrece una catequesis, es decir, una enseñanza sobre temas espirituales, bíblicos o de actualidad religiosa. Al final, el Papa saluda a los peregrinos en distintos idiomas e impone su bendición apostólica, que se extiende también a los seres queridos de los presentes, especialmente a los niños, enfermos y ancianos.

El acceso es gratuito, se puede solicitar una invitación previamente a través de la Prefectura de la Casa Pontificia