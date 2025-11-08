Audiencia Jubilar del Papa León 

Es una audiencia papal extraordinaria en la que el Papa se reúne con los peregrinos y los fieles que han acudido a Roma para el año jubilar. ￼Durante la audiencia, el Papa imparte una reflexión religiosa, celebra la fe y a una renovación espiritual. ￼Esta audiencia está contemplada dentro del Año Santo–Jubileo, que es un tiempo especial de gracia, de peregrinaje y se realiza además de las audiencias ordinarias de los miércoles. ￼