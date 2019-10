Creer en Dios, pero sin rezarle

Si alguien asegura que le tiene presente en sus oraciones, cuestiónelo. Porque en España una cosa es creer en Dios y otra muy distinta rezarle: si bien un 63% afirma pertenecer a alguna religión, solo el 20% reza todos los días. Somos el segundo país con mayor tasa de religiosidad, pero en Italia, el primero en el ránking, tampoco se hacen bien los deberes: el 79% se declara religioso, pero tan solo el 21% practica sus plegarias diarias.

Estas son las conclusiones que se desprenden del Estudio Internacional de Valores de la Fundación BBVA, publicado ayer y realizado a partir de una encuesta a 1.500 ciudadanos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido sobre las actitudes de los europeos ante cuestiones de la vida privada. En la esfera de la pertenencia religiosa, el estudio analiza el perfil de los creyentes en cada uno de los países. En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa «no es nada religioso» y 10 «es muy religioso», la media en España se ha situado en 4,3 puntos. Solamente el 22 % de los encuestados se ha considerado «muy religioso», mientras que el 37 % se ha evaluado como poco o nada.

El nivel de religiosidad es más alto entre las mujeres, a medida que aumenta la edad, disminuye el nivel de estudios y entre los que se autodefinen ideológicamente de derechas. Aquí, las diferencias entre segmentos según edad, educación e ideología son más marcadas que en el promedio del resto de países.

Tanto en España comoen los demás, el perfil del creyente practicante es similar. Responde mayoritariamente a una mujer de más de 65 años y que acabó los estudios a una edad muy temprana (menos de 15 años). Además, tanto en los hombres como las mujeres que declaran rezar a diario, el perfil ideológico es claramente de derechas. Esta circunstancia se acusa más en España o en Italia, mientras que en Reino Unido o Francia se da de forma más moderada.

Eutanasia y aborto

El estudio también evalúa el grado de aceptación de los europeos sobre cuestiones como el aborto y la eutanasia.

En relación a la eutanasia, la mayoría de las sociedades de estos países se muestran favorables y todos puntúan su aceptación por encima del 5. Italia es el país con menor grado de aceptación (6,2), y el que más Francia, con un 7,8. Le sigue España con un 7,3. Con respecto a nuestro país, el informe del BBVA expone que este valor es superior al registrado en 2012, cuando los españoles lo valoraron con un 6,4. También especifica que el nivel de aceptación sobre esta cuestión ha crecido en todos los segmentos de población, especialmente entre quienes se declaran de izquierdas y los que expresan un nivel de religiosidad bajo.

Contrasta la aprobación de los españoles hacia la eutanasia con la que muestran sobre el aborto En este asunto no se muestran tan proclives, pese a que esta práctica sí está despenalizada y recogida en la ley. España es uno de los países europeos que menos lo aprueban (lo puntúan con un 5,5), por detrás de Alemania (5,4) e Italia (5,2) y su postura apenas ha cambiado desde 2012. Lo que explica esta diferencia, es según Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, que la interrupción del embarazo está regulada. «En el caso de la eutanasia no ha habido un movimiento social porque no se ha regulado. Si se hiciera, aparecerían los matices y las personas tendrían más claro su posicionamiento. Como con el aborto».