La JEMJ ofrece seis talleres eucarísticos a sus participantes

Dentro de las muchas actividades que la JEMJ (Jornada Eucarística Mariana Juvenil) ofrece a los jóvenes que acudirán al Santuario de Covadonga del 4 al 6 de julio de 2025, un papel importante lo ocupan la formación en la doctrina eucarística de la Iglesia. «Nadie ama lo que no conoce», decía San Agustín, por eso, para conocer a Jesús Eucaristía, los jóvenes participantes de la JEMJ tendrán la posibilidad de elegir uno de entre los seis talleres eucarísticosque se ofrecerán de forma simultánea en distintos puntos del complejo del Santuario de Covadonga en la mañana del sábado 5 de julio de 2025.

Los talleres no son meras «charlas»: son encuentros con expertos de muy diversas categorías que conversarán con los jóvenes en un ambiente en el que los jóvenes puedan participar activamente de esta oportunidad de formarse.

Para inscribirse a los talleres de la JEMJ, basta con señalar la opción elegida a través del enlace recibido al formalizar la inscripción.

Esta es la descripción de cada taller:

1.- Cine, fe, y juventud

Ponente: P. Brian Jackson. Siervo del Hogar de la Madre.

Director de Siervos HM Films y del proyecto de evangelización a través de YouTube Catholic Stuff.

Descubre cómo evangelizar a través del cine, YouTube y las redes sociales en la era digital. Exploraremos los peligros y las oportunidades que ofrecen los medios de comunicación y la inteligencia artificial. ¡Aprende a vivir tu fe cristiana con creatividad y espíritu apostólico!

2.- Cuando Dios se Deja Estudiar: Ciencia y Milagros Eucarísticos

Ponente: Dra. Helena Marcos Martín.

Consagrada en los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María (ACIM).

Médico de Familia y Comunitaria. Especialista en Naprotecnología.

Descubre la conexión entre la fe y la ciencia en nuestro taller sobre Milagros Eucarísticos. Explora testimonios impactantes, profundiza en el misterio de la Eucaristía y reflexiona sobre su significado espiritual y científico. Un espacio para fortalecer tu fe donde Dios se hace aún más cercano.

3.- Ser apóstol o mártir: la epopeya de los diez mil mártires

Ponente: D. Jorge López Teulón. Sacerdote de la Archidiócesis de Toledo.

Postulador de las causas de los mártires en la Archidiócesis de Toledo.

Asesor de la Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española.

¿Quieres conocer la historia del san Tarsicio del siglo XX? En este taller quiero presentarte el testimonio de un joven apóstol de Barcelona que custodiaba un copón con la Eucaristía para llevar la comunión a sus vecinos más enfermos. Antes de ser detenido, Joan Roig –que tenía 19 años– consumió rápidamente las hostias. Se abrazó a su madre (originaria de Inglaterra) y se despidió de ella diciéndole: «God is with me» (Dios está conmigo). Era el 11 de septiembre de 1936. Junto a su testimonio, quiero mostrarte la epopeya de los mártires que en los días de la persecución religiosa en España (1934-1939), con la gracia del Espíritu Santo, no renegaron de la fe y dieron su vida por Cristo. Tal vez, desde la Reconquista comenzada en Covadonga, y junto a las historias de los grandes misioneros españoles que llevaron la fe por medio mundo, no hay otro episodio igual en la historia católica de nuestra nación.

4.- «Pondré paz en tu familia»

Ponente: Mª José Arranz. Esposa, madre de familia, enamorada del Corazón de Jesús.

De formación: Abogada. Profesión: Administración de la revista Misión.

«Pondré paz en tu familia». Son palabras del Corazón de Jesús a santa Margarita María. Una promesa hecha –y no es la única– para atraernos a Él y poder curar nuestras heridas.¿Quién no ha experimentado el dolor, el desamor, el fracaso,enfrentamientos e incomprensiones incluso en el seno de su propia familia? Jesucristo para dar sentido a todo eso, para sanarte y llenarte de su paz, te propone una relación de Corazón a corazón. Descubre cuál es el camino y cuáles son las promesas que te esperan en este taller.

5.- «Discernimiento de espíritus».

Ponente: Jesús Díaz-Ropero, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y médico.

Párroco de dos localidades de la Sierra de Madrid: Cerceda y Mataelpino.

Dios se comunica con nosotros y los espíritus buenos que le sirven. Pero están también los malos espíritus que pueden confundirnos. ¿Cómo hablan los unos y los otros? ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo debemos actuar ante sus comunicaciones para no equivocarnos?

6.- ¿Quién es Jesús de Nazaret? Del dato al milagro, de la duda al asombro, del sepulcro a tu vida.

Ponente: Andrés Brito. Doctor en Periodismo. Coach y Mentor de negocios.

Delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología (CES).

¿Quién fue realmente Jesús? ¿Un predicador marginal? ¿Un rebelde pacífico? ¿Un visionario más? ¿O acaso algo radicalmente distinto? En este taller recorreremos las huellas históricas, humanas y sobrenaturales del hombre más influyente que ha existido, alguien que sigue transformando vidas a día de hoy. No se trata solo de saber quién fue, sino de descubrir quién puede llegar a ser para ti. Descubre los indicios, las evidencias y los testimonios de quienes lo vieron regresar del sepulcro para no volver a morir jamás.