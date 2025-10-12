¿Qué santo se celebra hoy, 12 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

La festividad de Nuestra Señora del Pilar tiene su origen en una antigua tradición que cuenta que la Virgen María se apareció al apóstol Santiago el Mayor sobre un pilar de jaspe en Zaragoza, alrededor del año 40 d.C. A través de esta visión, la Virgen le habría alentado a continuar su misión evangelizadora en la península ibérica.

Desde entonces, el Pilar de Zaragoza se ha convertido en uno de los principales centros de peregrinación de España y en un símbolo de la fe católica en el mundo hispano. La devoción a la Virgen del Pilar se expandió con fuerza durante los siglos XVI y XVII, y fue proclamada oficialmente como patrona de España y de la Hispanidad por el papa Pío XII en 1948.

Cada 12 de octubre, miles de personas se reúnen en Zaragoza para ofrecer flores a la Virgen en la tradicional Ofrenda Floral del Pilar, un acto que llena la plaza homónima de colores, música y fervor popular.

Otros santos y beatos del 12 de octubre

Nuestra Señora del Pilar Commons Wikimedia

Aunque la Virgen del Pilar acapara la atención litúrgica, el santoral de hoy recuerda también a otros santos y beatos que forman parte del calendario católico:

San Félix IV, papa, recordado por su labor pastoral y por fortalecer la doctrina de la Iglesia en tiempos de crisis teológica.

San Serafín de Montegranaro, religioso capuchino conocido por su humildad, su profunda vida de oración y su cercanía con los más pobres.

San Maximiliano de Lorch, mártir que entregó su vida por su fe en Cristo durante las persecuciones del siglo III.

San Opilio de Piacenza y San Rotobaldo de Pavía, obispos italianos recordados por su servicio pastoral y su defensa de la fe.

Santa Domnina de Anazarbe, mártir del cristianismo primitivo.

Beato Román Sitko, sacerdote polaco asesinado durante la ocupación nazi por negarse a abandonar su ministerio.

Beato Tomás Bullaker, mártir inglés que defendió su fe en tiempos de persecución religiosa.

Beato José González Huguet y Beato Pacífico Salcedo Puchades, mártires españoles del siglo XX.

El recuerdo del Beato Carlo Acutis

El 12 de octubre también coincide con la fecha de fallecimiento del Beato Carlo Acutis (1991-2006), conocido como el apóstol de internet. Este joven italiano dedicó su vida a difundir la devoción a la Eucaristía a través de medios digitales y fue beatificado en 2020 por el papa Francisco. Su figura inspira a miles de jóvenes en todo el mundo como ejemplo de fe contemporánea y compromiso espiritual en la era tecnológica.

Una fecha que une tradición y espiritualidad

El 12 de octubre es, por tanto, una jornada que combina identidad, devoción y memoria. Para la Iglesia Católica, el día de la Virgen del Pilar no solo celebra una aparición mariana, sino también el vínculo espiritual que une a los pueblos de habla hispana bajo el signo de la fe y la esperanza.