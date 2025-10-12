No sólo es la Virgen del Pilar: estos son los otros Santos que se celebran el 12 de octubre

El 12 de octubre es una fecha de gran relevancia en España y en numerosos países de habla hispana. Se celebra el Día de la Hispanidad, también denominado Fiesta Nacional de España, jornada en la que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento histórico que marcó el inicio del contacto entre Europa y el continente americano. En España, la efeméride se vive con actos oficiales en todo el país, entre ellos el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes y con la participación de las máximas autoridades del Estado.

Además de la conmemoración civil, el 12 de octubre tiene una gran dimensión religiosa, ya que la Iglesia católica dedica este día a la celebración de varios santos y vírgenes, destacando de manera especial la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y símbolo de la hispanidad.

Santos más importantes del 12 de octubre

Virgen del Pilar: La tradición mariana señala que la Virgen María se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar de jaspe en Zaragoza. Es patrona de la Guardia Civil y su festividad se celebra con gran devoción en Aragón y en toda España.

Virgen de Guadalupe: Aunque es más conocida por su advocación mexicana, en España también se venera a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, patrona de Extremadura y figura central en la expansión de la fe católica hacia América.

San Félix IV: Papa de la Iglesia católica entre los años 526 y 530. Su pontificado se caracterizó por la defensa de la ortodoxia cristiana frente a las herejías de la época.

San Maximiliano de Lorch: Mártir austríaco del siglo III que dedicó su vida a la evangelización y fue ejecutado por su fe en tiempos del Imperio Romano.

San Carlo Acutis: Joven italiano fallecido en 2006, beatificado en 2020. Conocido como el “influencer de Dios”, se dedicó a difundir la fe católica a través de internet. Es uno de los santos más recientes y admirados por los jóvenes.

San Serafín de Montegranario: Fraile capuchino del siglo XVI que destacó por su humildad y su vida de oración, siendo canonizado en 1767.

Un día de fe y tradición

El 12 de octubre, por tanto, reúne una doble dimensión: por un lado, es un día de orgullo nacional y cultural en España y en toda la comunidad hispana, y por otro, constituye una jornada de especial devoción mariana y religiosa en honor a la Virgen del Pilar y otros santos que forman parte del santoral de esta fecha.

De este modo, mientras en las calles se celebran los actos oficiales y cívicos, en las iglesias y santuarios de todo el mundo se realizan misas y ofrendas para conmemorar a los santos más destacados de este día.