¿Qué santo se celebra hoy, 9 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy sábado 9 de agosto?

San Lorenzo, diácono y mártir: celebrado el 10 de agosto es el más conocido de esos días, pero algunas tradiciones lo honran conmemorativamente desde el día anterior.

Santos Como y Dámaris: mártires venerados en algunas regiones (aunque no es celebración generalizada).

Santa Victoria, mártir.

San Eusebio, varios santos con este nombre, el más famoso del siglo IV a veces se recuerda cerca de este día.

Santa Benedicta de la Cruz (Edith Stein): Vida y pontificado

Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, entonces parte del Imperio Alemán (actual Polonia), en el seno de una familia judía practicante. Filósofa de formación, fue discípula de Edmund Husserl y una destacada intelectual de su tiempo. A lo largo de su vida, buscó incansablemente la verdad, lo que la llevó a leer las obras de Santa Teresa de Jesús y, posteriormente, a convertirse al catolicismo en 1922.

Ingresó en la orden de las Carmelitas Descalzas en 1933, adoptando el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz.

Canonización y legado

Fue beatificada por Juan Pablo II el 1 de mayo de 1987 en Colonia, Alemania, y canonizada el 11 de octubre de 1998 en Roma. Ese mismo pontífice la proclamó copatrona de Europa en 1999, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena.

Su figura es recordada como símbolo de diálogo entre judíos y cristianos, y como testimonio de fe y fortaleza frente a la persecución. Es considerada mártir de la fe, ya que ofreció su vida en unión a Cristo por su pueblo y por la paz.

Exilio y muerte

Con la llegada del nazismo y la persecución a los judíos, fue trasladada al Carmelo de Echt, en Países Bajos, para protegerla. Sin embargo, tras la protesta pública de los obispos holandeses contra las deportaciones, las autoridades nazis ordenaron detener a los judíos conversos al cristianismo. Edith y su hermana Rosa fueron arrestadas el 2 de agosto de 1942 y deportadas a Auschwitz, donde murieron en la cámara de gas el 9 de agosto de 1942.

Dónde se celebra

La festividad litúrgica de Santa Teresa Benedicta de la Cruz se celebra el 9 de agosto en la Iglesia católica, especialmente en Europa, y tiene especial relevancia en Alemania, Polonia y los conventos carmelitas de todo el mundo.