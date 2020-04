Así se puede extender el coronavirus por los pasillos de un supermercado

Las medidas del distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus establecen que la distancia mínima entre personas debe ser de al menos dos metros, pero hay diversos estudios que ponen en duda estas medidas e indican que la fuerza de un estornudo puede llegar hasta los ocho metros. Uno de los estudios que más ha llamado la atención es el elaborado por la Universidad de Aalto, el Instituto Meteorológico de Finlandia, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y la Universidad de Helsinki, que han estudiado cómo se transportan en el aire partículas de aerosol extremadamente pequeñas en el aire emitidas desde el tracto respiratorio al toser, estornudar o incluso hablar. El resultado es sorprendente porque el modelo elaborado por ordenador refleja que las partículas de saliva o de fluídos nasales, y por consiguiente de un posible patógeno pueden desplazarse por el aire bastantes metros y mantenerse suspendidas durante un tiempo considerable. El vídeo es bastante esclarecedor de lo que puede ocurrir y seguro que convence a más de uno para que no acuda al supermercado y haga su compra por internet desde casa.

Los investigadores modelaron un escenario en el que una persona tose en un pasillo entre estanterías, como los que se encuentran en los supermercados; y tuvieron en cuenta un factor importante en la propagación del virus: la ventilación del lugar. La Universidad de Aalto, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y el Instituto Meteorológico de Finlandia hicieron el estudio de manera independiente aunque todos comenzaron desde el mismo punto de partida.

Curiosamente, todos obtuvieron el mismo resultado preliminar: la nube de partículas en suspensión se extiende más allá de la zona en la que la persona tose y se va diluyendo poco a poco, pero el proceso puede llevar varios minutos. Por ello, si "alguien infectado con coronavirus tose y se aleja, deja partículas de coronavirus en suspensión extremadamente pequeñas. Y estas partículas podrían terminar en el tracto respiratorio de otras personas cercanas'’, explica el profesor asistente de la Universidad de Aalto, Ville Vuorinen.

"Los resultados preliminares obtenidos destacan la importancia de las recomendaciones que derivan de ellos. El Instituto Finlandés de Salud y Bienestar recomienda que se quede en casa si no se encuentra bien y que mantenga una distancia física con todos. Las instrucciones también incluyen toser en la manga o un pañuelo y cuidar la buena higiene de las manos'', afirma Jussi Sane, especialista Jefe del Instituto Finlandés para la Salud y el Bienestar.

La propagación de enfermedades a través de los lugares más concurridos ha sido ampliamente estudiado. A partir de estos modelos de infección, se sabe que la propagación de un virus puede disminuir o incluso suprimirse por completo a medida que disminuye la movilidad en los “puntos nodales”, lugares donde se reúne mucha gente, como tiendas, restaurantes y transporte público. Evitar las áreas ocupadas en interiores reduce el riesgo de infección por gotas mientras se está cerca de otras personas, lo que, según la información actual, es la principal causa de infección por coronavirus.

Los investigadores hicieron una simulación del movimiento en el aire de las partículas en suspensión de menos de 20 micrómetros. Para una tos seca, que es un síntoma típico del coronavirus, el tamaño de partícula es inferior a 15 micrómetros. Las partículas de este tamaño no se caen hacia el suelo, sino que se mueven con las corrientes de aire o permanecen flotando en el mismo lugar. Los estudios sobre la Gripe A confirmaron que el virus puede alojarse en en las partículas más pequeñas, de menos de 5 micrómetros.

Superordenador

El proyecto está liderado por unas 30 personas, cuyas especializaciones van desde la dinámica de fluidos, la física de aerosoles, movimientos sociales, ventilación, virología e ingeniería biomédica. La investigación se lleva a cabo junto con Essote (la autoridad municipal conjunta de servicios sociales y de salud en el sur de Savo), que propuso el proyecto de investigación, así como especialistas en enfermedades infecciosas del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar.

El transporte aéreo y la preservación de las gotas que salen del tracto respiratorio se simularon utilizando una supercomputadora, y luego se realizó la visualización en 3D de los resultados. CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. puso su supercomputadora a disposición de los investigadores en muy poco tiempo. Gracias a la alta capacidad de cómputo y la estrecha cooperación multidisciplinaria, los primeros resultados se obtuvieron en una semana.

La física de los fenómenos que ahora se modelan son muy familiares a las de investigaciones anteriores. El consorcio tiene como objetivo utilizar la visualización para crear una mejor comprensión del comportamiento de las partículas de aerosol. Los investigadores continuarán trabajando en el modelo y perfeccionándolo. Los expertos en enfermedades infecciosas y virología examinarán los resultados y su importancia en relación con la información recopilada sobre las infecciones por coronavirus y coronavirus. La participación de dos universidades suecas ha fortalecido aún más el consorcio.

Incluso en tiendas ventiladas, los gérmenes pueden persistir hasta por dos minutos, según la investigación de la Universidad de Aalto.

'Según el modelo del consorcio, aún no es posible emitir directamente nuevas recomendaciones. Sin embargo, estos resultados son una parte importante del conjunto y deben compararse con los datos de estudios de epidemias de la vida real '.

Los supermercados en Gran Bretaña han estado instando a los clientes a mantenerse a dos metros de distancia mientras caminan por los pasillos, con largas colas vistas en aparcamientos en todo el país, ya que el personal limita la cantidad de compradores que ingresan a la tienda en un momento dado.

La mayoría de las otras tiendas han cerrado ya que parece que Gran Bretaña permanecerá cerrada durante las próximas semanas.

Se ha levantado cierta presión sobre los supermercados, con Sainsbury's levantando un límite de tres artículos en la mayoría de sus productos ayer.

El CEO de Sainsbury, Mike Coupe, escribió a los clientes hoy para decirles: 'Usted escribió para decirme que los límites de los productos eran una barrera para poder comprar para otras personas.

'Entendemos que puede ser difícil comprar lo que necesita y comprar a otra persona con el límite de producto de 3 artículos. Ahora hemos eliminado las restricciones de compra de miles de productos y esperamos que esto ayude a más de ustedes a comprar otros '.

