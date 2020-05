La pandemia de Covid-19 que azota a España va a provocar un verdadero “tsunami” de querellas y demandas judiciales. De momento, once abogados han anunciado ya la interposición de una querella criminal contra el Gobierno en representación de más de 3.000 familiares de víctimas que se irán sumando al proceso a medida que vayan consiguiendo documentación relativa a los fallecidos. También organizaciones como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería han interpuesto querellas contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y sus altos cargos, así como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Balms Abogados resalta que, tras la tragedia “muchos son los daños, tanto patrimoniales como morales, sobre los que se puede pedir el resarcimiento por parte de las administraciones. El Defensor del Paciente ha publicado un decálogo de las situaciones que son reclamables a nivel judicial. Balms explica los procedimientos a seguir:

1) Ancianos en residencias: son susceptibles de denuncia penal en aquellos casos en los que los fallecidos no han recibido la ayuda y socorro exigibles. La denuncia podría presentarse por omisión del deber de socorro, lesiones o, incluso, homicidio imprudente, más la indemnización civil correspondiente, asegura el despacho de abogados.

2) Víctimas de errores y negligencias: son reclamables civilmente los casos de pacientes desatendidos o atendidos de manera negligente. Por ejemplo, pacientes datos de alta de forma prematura, intervenciones quirúrgicas retrasadas, o tratamientos inadecuados que han motivado un agravamiento de la enfermedad con secuelas y daños en su salud.

3) Errores de protocolo con Covid-19: son denunciables penalmente aquellas situaciones en las que una persona ha fallecido por un diagnóstico erróneo por Covid 19, por carecerse de un respirador o por no haber sido ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

4) Lista de espera mal gestionada. Según Balms Abogados, son denunciables penalmente fallecimientos provocados por falta de un respirador o no haber sido trasladada la persona a la UCI no por falta de recursos, sino por una mala gestión de la lista de espera dentro de la urgencia. “Se incluyen igualmente los casos en los que no siendo posible su tratamiento en centro público, no se haya derivado a un centro hospitalario (incluidos los mayores de las residencias).

5) Responsabilidad patrimonial de la Administración: aquellas personas que hayan soportado daño o perjuicio en su persona y/o bienes como consecuencia de la pandemia, tienen derecho a demandar al Gobierno o a las autonomías por vía contencioso administrativa. “La reclamación patrimonial contra la Administración se basa en la falta de iniciativa y la negligencia de la Administración en no haber actuado de forma preventiva ante las advertencias de la UE y de la OMS”

6) Ausencia de protección de los trabajadores: aquellos trabajadores, militares y funcionarios que hayan sufrido lesiones o hayan fallecido por la infracción manifiesta de la Ley de Prevención de riesgos laborales, y en la ausencia de medidas organizativas y de protección tanto colectivas como individuales. Esta situación se daría también a la vuelta al trabajo de algunos sectores.

7) Reclamación de Covid-19 como accidente laboral. Serían reclamaciones frente a la Seguridad Social del reconocimiento de la enfermedad como accidente de trabajo en los casos contraídos durante la prestación de su labor diaria o en sectores como funcionarios y militares, con amplia exposición al virus.

8) Denegación de baja laboral: será reclamable cuando se produzca sobre pacientes con factores de riesgo que hayan resultado perjudicados a consecuencia de la denegación.

9) Reclamaciones contra las funerarias: por incumplimiento contractual y por mala prestación de los servicios, cuando proceda. Por ejemplo, por errores en la identificación de los fallecidos o los retrasos en la realización de las prestaciones.

10) Falta de información: será reclamable la carencia de la misma a los pacientes o a sus familiares acerca de los diagnósticos, tratamientos alternativos y posibles riesgos de los contagiados por Covid-19, asegura Balms Abogados.