Alergias a fármacos: la importancia de la detección de su origen

La Organización Mundial de la Salud, OMS, sitúa a las enfermedades alérgicas entre las seis patologías más prevalentes que afectan al 20% de la población mundial, sobre todo en los países desarrollados. Los cuadros de alergia más comunes son los que afectan principalmente al aparato respiratorio y a la piel, siendo los síntomas más comunes cuando se manifiesta: urticaria, dermatitis, conjuntivitis y/o rinitis alérgica o asma bronquial.

Una alergia es la hipersensibilidad a una sustancia en particular que es percibida por el organismo y que produce unos síntomas característicos. En algunas personas, la presencia de sustancias ajenas al organismo, que se comportan como alérgenos, provoca una reacción desmesurada del sistema inmunitario, que produce una serie de sustancias muy reactivas, tanto a nivel celular (linfocitos T) como en el suero, como es el caso de las inmunoglobulinas de tipo IgE, citoquinas, etc.

Una de las alergias más desconocidas es aquella a ciertos medicamentos. Más de un 7% de la población puede verse afectada por una reacción adversa a algún fármaco y en torno al 15% de ellas son reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos (DHR). Los fenómenos de hipersensibilidad a los medicamentos comprenden todas aquellas reacciones alérgicas que se producen al tomar el fármaco. En algunos casos, estas reacciones pueden llegar a ser muy graves, e incluso comprometer la vida del paciente. Por esta razón, es necesario establecer un diagnóstico correcto, para evitar el uso de medicamentos inadecuados.

La sintomatología clínica es muy variada, con reacciones de muy diversa gravedad y que en ocasiones se presenta de una forma inmediata y en otras retardada varios días después de la toma del fármaco. En este caso, se denomina reacción tardía, el mecanismo involucrado también es diferente, aquí, los linfocitos T reconocen el fármaco incriminado, liberan factores inflamatorios y / o citotóxicos, que inducen lesiones en los tejidos en los que se infiltran. Esta respuesta inmune puede presentar síntomas que varían mucho en forma y gravedad y en ocasiones pueden ser mortales.

En el caso de un paciente que, por causa de un tratamiento, tiene que tomar varios medicamentos y presenta una hipersensibilidad a alguno de ellos, es importante poder identificar qué medicamento está causando la alergia para no poner en peligro la vida del individuo al volver a exponerlo innecesariamente al medicamento ofensivo. Además, es igual de importante que el paciente pueda continuar tomando otros medicamentos que no causen alergia y que no presenten un peligro para su salud.

La compañía Analiza Sociedad de Diagnóstico, adquirió en 2019 el laboratorio Adverse Drug Reactions Analysis & Consulting (ADR-AC) con sede en Berna (Suiza), que cuenta con una gran experiencia clínica y experimental en el campo de la hipersensibilidad a los medicamentos. El laboratorio ADR-AC, integrado por algunos de los mayores expertos mundiales en inmunología clínica y alergias, está especializado en test celulares con el principal objetivo de analizar la hipersensibilidad a los medicamentos, y proporcionar también soporte y pruebas in vitro individualizadas sobre problemas inmunológicos relacionados con un determinado fármaco durante todas las etapas del desarrollo.

Durante los últimos diez años ADR-AC ha apoyado y asesorado a multitud de compañías farmacéuticas como Boehringer Ingelheim, Pfizer, Lilly, Roche o Novartis entre otras, realizando proyectos de consultoría, análisis de laboratorio aplicado o investigación en diversos campos de interés.

Con esta adquisición, Analiza ha acercado los grandes expertos en el estudio de la hipersensibilidad a los medicamentos por un lado a los pacientes que la sufren, proporcionando así la posibilidad de obtención de un diagnóstico de rutina, mediante la realización de diversos análisis diagnósticos para la clarificación de alergias a medicamentos, y por otro, ofreciendo servicios de análisis y consultoría a empresas farmacéuticas o del ramo de la salud para detectar presuntas reacciones alérgicas relacionadas con medicamentos para nuevos fármacos o para otros en desarrollo; asesorando en la evaluación clínica y en la posibilidad de aprobar o rechazar la antigenicidad e inmunogenicidad del compuesto en cuestión.

Esta incorporación supone para Analiza la consolidación del proyecto de diagnóstico integral, en el que se integran las divisiones de: análisis clínicos, anatomía patológica, biología molecular y genética y diagnóstico por imagen; con el claro objetivo de continuar con la incorporación de conocimiento científico que pretenda ofrecer a sus pacientes, hospitales, aseguradoras y socios la mejor alternativa y herramientas de diagnóstico.