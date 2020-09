Top calidad de vida en el hogar

Ahora que la sociedad se está amoldando a la nueva normalidad llega el momento de hablar sobre dos temas fundamentales: la calidad del aire que respiramos en los espacios interiores, y la del descanso.

Viviendas, negocios, escuelas... Son lugares en los que se hace imprescindible tener un aire sano, limpio de bacterias y eliminar el aire viciado. Organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) han sido muy claras al respecto: el buen uso de estos sistemas puede reducir la propagación del virus en los espacios interiores. Es por esto que hemos decidido preparar esta guía sobre las mejores empresas de sistemas de ventilación y aire acondicionado, para negocios, hogares o grandes superficies.

Además de esto, cuidar nuestro descanso es fundamental para nuestra calidad de vida. No tener un descanso adecuado lastra nuestra productividad, nuestro bienestar y, en definitiva, nuestra felicidad. A día de hoy hay empresas que han sabido aprovechar la última tecnología para hacer nuestro descanso más efectivo.

Invertir en el aire que respiramos y en nuestro descanso ya no es sólo mejorar nuestra calidad de vida. Es una cuestión de salud.

Para empezar,tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jose A. Gutiérrez, Director comercial de Koolnova, expertos en sistemas de sanitización de aire.

KOOLNOVA - KOOLAIR

¿Qué es un sistema activo de sanitización DUSTFREE?

El sistema DUSTFREE de KOOLNOVA KOOLAIR es un sistema de purificación de aire, basado en la Tecnología PCOTM (PhotocatalyticOxidation). Desarrollada y utilizada por la NASA para la desinfección en las misiones aeroespaciales, donde una de las principales premisas es la calidad y salubridad del aire.

¿Por qué es tan importante desinfectar?

Somos lo que respiramos. El 90% de nuestro tiempo lo pasamos en recintos interiores donde la calidad del aire es muy deficiente. Deberíamos preguntarnos también cómo de purificado se encuentra este ambiente.

¿Hemos prestado algún tipo de atención a este tipo de contaminación? Rotundamente NO. Hemos tenido que sufrir un desgraciado golpe de realidad para que le prestemos la atención necesaria.

En la actualidad nadie pone en duda la importancia del uso del cloro para desinfección de las piscinas. Por el contrario, no nos hemos preocupado del aire que respiramos, que no deja de ser otro fluido con igual presencia de virus y bacterias. ¿Es lógico? Sin duda NO.

¿Qué tecnología aplica DUSTFREE?

Según la OMS la transmisión de virus se realiza por vía aérea (el virus “viaja” en las partículas en suspensión) y de contacto.

DUSTFREE es un producto que engloba una solución única para ambas vías de contagio: FOTOCATALISIS (desinfección UV-C + fotocatalizador) + IONIZACIÓN (partículas en suspensión), eliminando el 99% de virus presentes en el ambiente y en las superficies de las estancias tratadas.

DUSTFREE en el mundo

DUSTFREE está presente en todo el mundo. En particular, en España, este producto se encuentra instalado tanto en edificios públicos como privados, desde bibliotecas, estaciones de metro, museos, centros comerciales y ocio, clínicas dentales, espacio de oficinas de empresas multinacionales, tiendas de ropa, viviendas particulares, ascensores y un largo etcétera.

Estuvimos hablando con Eugenio Merino, Director Comercial de Carrier Sur de Europa, con 118 años de experiencia en el sector de la climatización.

CARRIER

¿En qué pueden ayudar los sistemas de climatización de Carrier a la calidad de aire?

Carrier garantiza la calidad de aire interior en los edificios gracias a la gestión del aire de renovación, y su control de la temperatura, humedad y calidad. Dependiendo del edificio, unidades de tratamiento de aire o tipo fan coil, serán las adecuadas.

Estos sistemas incluyen medidas activas de desinfección, como distintos niveles de filtración, o sistemas de ionización. Siempre con la importancia que merece el mantenimiento de la instalación y la monitorización para mostrar al usuario que se encuentra en un edificio saludable.

¿Qué acciones está tomando Carrier para ayudar a sus clientes en la situación actual en la que nos encontramos?

Carrier lanza HealthyBuildings, soluciones avanzadas para conseguir ambientes saludables, seguros, eficientes y productivos en cualquier tipología de edificios: oficinas, hospitales, hotelería, educación o retail. La industria de la climatización juega un papel fundamental en la salud de la sociedad actual.

Hemos fundado, junto a otras empresas del sector, el Cluster IAQ, con el objetivo principal de liderar las decisiones futuras sobre cómo mejorar la calidad de aire interior, dedicando tiempo y recursos para conseguir soluciones seguras y de confianza.

Además, continuaremos con el programa de formaciones y contenidos, en nuestro portal Carrier NOW. Pensamos que la difusión del conocimiento es clave para conseguir entre todos un mejor lugar para vivir.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas del sector?

Siendo la compañía que inventó el aire acondicionado moderno, después de 118 años de historia, seguimos manteniendo una posición de liderazgo gracias al valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes.

Ponemos toda nuestra experiencia, esfuerzo y compromiso para ofrecer soluciones que permitan proteger lo más importante: las personas.

Presentamos SODECA, que se ha convertido en pocos meses en uno de los principales fabricantes europeos en sistemas de purificación del aire.

PURIFICADORES DE AIRE SODECA

Aire puro durante todas las etapas de tu vida.

Después de la experiencia vivida, es necesario cambiar muchos hábitos. Uno de los más importantes es la preocupación por mantener la calidad del aire interior.

El aire es transmisor de muchas bacterias, virus y otros patógenos, así como pequeñas partículas nocivas para nuestra salud. Por ello, la misma importancia tiene mantener las instalaciones limpias que disponer de equipos para asegurar el aire limpio y desinfectado de nuestro negocio.

SODECA, como ejemplo de adaptación a la nueva realidad en la que nos ha situado la pandemia del COVID-19, ha transformado parte de su actividad situándose en pocos meses como uno de los principales fabricantes europeos en sistemas de limpieza y desinfección a través del tratamiento del aire y de la ventilación.

Las completas soluciones presentadas en purificadores de aire y los sistemas de desinfección del aire a través de cámaras germicidas con luz ultravioleta UVc,son óptimas para conseguir una calidad de aire interior en los edificios de viviendas, edificios públicos o en los lugares de trabajo.

La implicación de SODECA en la utilización dela luz ultravioleta ha servido para entrar a formar parte de la Asociación Internacional Ultravioleta IUVA que regula y avala con estudios científicos la utilización de las radiaciones ultravioletas como potente desinfectante, inactivando virus, bacterias y cualquier patógeno.

Algunas de las recomendaciones más importantes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vienen explicando para la reducción de contagios, es la necesidad de ventilar y desinfectar los espacios cerrados. Con la tecnología de SODECA, utilizando ventilación, desinfección con lámparas ultravioletas UVc y filtración de pequeñas partículas a través de filtros HEPA, se consigue cumplir con todas las recomendaciones en un solo equipo y con diferentes formas constructivas para que se adapte más a las necesidades de cada proyecto.

Descarga la presentación.

Pasando al sector del descanso, tenemos que mencionar a Lobide, empresa que sigue el ecologismo como filosofía en su camino profesional al descanso.

LOBIDE, BIENESTAR DE CALIDAD

Desde que despertamos pensamos en cómo hacer mejor nuestro día, nos preocupamos realmente por lo que hacemos y por cómo lo hacemos en el entorno donde nos desenvolvemos. Es así, nos enfocamos en la vida misma, tal y como lo reza nuestro principio. Lobide es salud para quienes adquieren nuestra línea de descanso y bienestar para el medioambiente.

Nuestras piezas tienen algo en común: materia prima orgánica. Confeccionamos colchones, ropa de cama, almohadas y canapés abatibles reforzados a tu gusto y a tu medida. Somos una colchonería ecológica, empleamos materiales naturales, 100% orgánicos. Dormir sobre un colchón Lobide es aspirar la fragancia de la natura.

Descansa junto al medioambiente

Las espumaciones de nuestros colchones están fabricadas con materias primas de origen orgánico, ideales para quienes disfrutan la adaptabilidad y la suavidad en sus sueños; los colchones viscoelásticos Lobide, además de ser libres de agentes nocivos, reducen y previenen las dolencias musculares o articulares de quienes sueñan con despertar “como nuevos”.

La sudoración es una causa común del sueño interrumpido, es por ello que diseñamos una línea exclusiva para estos casos: la tecnología Evodry es un refuerzo para el tejido del colchón, dotándolo de hipertranspirabilidad, gracias a la apertura de sus células.

Nuestro sistema de aromaterapia te permitirá estrenar colchón todas las noches por sus ricos olores, además de mantener siempre el colchón libre de bacterias.

Elaboramos camas a medida, dando solución a los problemas de espalda, sudoración o alergias. Todo dependiendo de la constitución de nuestros clientes, pudiendo hacer dos modelos de colchón completamente distinto en uno mismo para parejas con distintas complexiones. Dentro de la personalización, hacemos colchones y estructuras a medida, para personas altas o con sobrepeso. Nuestra filosofía es la ecología y se trata de un camino profesional al descanso.

Presentamos Maxcolchon, empresa que apuesta por un servicio orientado a las necesidades específicas de cada durmiente.

MAXCOLCHON

La multinacional Maxcolchon, fabricante y especialista en productos de descanso se ha convertido en la empresa con la mayor red de tiendas propias. Con un sistema de tiendas expositoras como puntos de venta y una completa tienda online, disponible en el mercado español, portugués y francés.

El punto de valor de la firma reside en el amplio nivel de personalización de cada uno de sus productos de descanso. Gracias a la posibilidad de fabricar cualquier tipo de colchón a medida, la variedad y calidad de sus soportes y cabeceros, y la amplia gama de tejidos y colores diferentes disponibles en soportes y cabeceros.

Su especialización en el sector y la eliminación de cualquier tipo de intermediario, le ha permitido cambiar la forma de entender el descanso. Apostando por un servicio orientado a las necesidades específicas de cada durmiente, ofreciendo productos de mayor calidad a un precio de fabricante. Mediante la fabricación en exclusiva bajo las especificaciones dadas por cada cliente.

Además, la satisfacción de cada uno de sus clientes es primordial. Es por ello que cuentan con una garantía de 100 noches de prueba en la mayoría de sus colchones, que favorece un descanso de calidad asegurado.

Otra de las ventajas de contar con Maxcolchon son las facilidades de pago que ofrece, con un gran abanico que permite la financiación sin intereses, el pago a contra reembolso o incluso las más novedosas formas de pago como las Criptomonedas o Bizum.

Todos los productos de Maxcolchon se pueden adquirir en cualquiera de sus tiendas físicas o en su página web: www.maxcolchon.com

Entrevistamos a la gente de D’Colchón, que con su marca SonnoMattress siempre están buscando nuevas innovaciones para sus productos.

D’COLCHÓN

¿Cuál es vuestro origen?

D’Colchón empezó en 1989 como una transformadora de espumas de poliuretanos que daba servicio a los negocios de la zona. Con el paso del tiempo vimos la

posibilidad de redirigirnos hacia el sector del descanso, comenzando con la fabricación en colchones de muelles tradicionales.

Durante los últimos 10 años hemos estado ampliando nuestra gama de productos con lo último en tecnología de descanso (nuevas técnicas de espumación, materiales de última generación, látex, núcleos de muelles ensacados, etc.). Además, creamos una línea de negocio de venta directo al público con la marca SonnoMattress.

¿Cuáles son los productos fundamentales que ofrecéis?

Fabricamos todo tipo de productos de descanso. Nuestra especialidad son los colchones de muelles ensacados, látex, espuma HR, viscoelásticos, etc. Pero también ofrecemos toppers, almohadas, y complementos para el descanso.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Históricamente nuestro mercado se basa en distribuidores mayoristas de toda España. Sin embargo, hace 2 años lanzamos la marca SonnoMattress al mercado online.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas del sector?

Desde D’Colchón, especialmente en SonnoMattress, estamos continuamente buscando las novedades del sector para mejorar la calidad del descanso de nuestros clientes. Buscamos siempre las mejores calidades en materias primas. La cercanía con nuestros clientes nos ayuda a conocer sus preferencias y así poder crear la línea de productos que mejor se adapta a sus necesidades.

Mencionamos ahora Emma, una marca que pretende revolucionar el sector del descanso con la última tecnología.

EMMA SLEEP

Emma nació en Alemania en 2015 y llegó a España en 2017, dispuesta a revolucionar el sector del descanso. Comenzamos de manera online, pero en la actualidad apostamos por una estrategia omnicanal. Estamos presentes en más de 170 puntos de venta repartidos por todo el territorio, número que seguirá creciendo en los próximos meses.

Nuestro producto estrella es el colchón Emma Original, el más premiado de Europa por organizaciones independientes y de consumidores. Es fruto deuna extensa investigación paracrear el colchón que se adapte a la mayoría de los tipos de cuerpo y posiciones al dormir, combinando materiales de alta calidad con lo último en tecnología alemana aplicada al descanso.

Pero no paramos aquí. En Emma seguimos trabajando y ampliando nuestra gama de productos para que cada persona pueda encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades y disfrutardel mejor descanso.

En Emma llevamos la innovación por bandera. Tanto es así, que contamos con un laboratorio propio en nuestra oficina central en Frankfurt y hemos invertido más de 5 millones de eurosen I+D+i para continuar innovando y desarrollando productos que optimicen el sueño de nuestros clientes.

Y es que esa es la motivación y misión de los más de 400 empleados de Emma: ofrecer a nuestros consumidores un descanso óptimo que mejore su calidad de vida. Lo hacemos ya en 23 mercados de todo el mundo y seguimos trabajando para que cada vez más gente pueda disfrutar del mejor descanso.

Emma, don ́t worry, sleep happy!

Para terminar, queremos presentar RELAX, una empresa con un siglo de evolución e innovación a sus espaldas en el sector del descanso.

RELAX

El origen de RELAX proviene de principios del siglo XX, con la producción de somieres y camas NUMANCIA, marca que todavía existe en la actualidad. En la década de los años cincuenta ampliamos nuestra gama de productos lanzando al mercado el primer colchón de muelles elásticos.

Así nació el colchón RELAX. Nuestra empresa dedica su actividad a la fabricación de equipos de descanso para ofrecer a sus clientes bienestar y una mejor calidad de vida.

Relax dispone de una de las factorías más modernas de Europa, con más de 60.000m2 y procesos que combinan la maquinaria más tecnológica con la elaboración artesanal.

Además, hemos emprendido un camino sin retorno para incorporar a nuestra empresa procesos circulares y materiales más ecológicos y sostenibles. Hemos integrado aún más el respeto por el medioambiente en nuestro ADN y se ha convertido en una de nuestras señas de identidad.

Relax marca la diferencia adaptándose al mercado y sus necesidades. Nuestra seña de identidad es la constante innovación. Prueba de ello es la gama VIRAL PROTECTION: colchones con efectos protectores para la salud y la higiene. Además, Colchones Relax cuenta con la certificación de que la composición textil de este colchón ha sido tratada para que pueda reducir la carga viral hasta en un 99%.

Defender y Guardian, nuestros colchones Viral Protectionby RELAX. Colchones para un mundo mejor.

