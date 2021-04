No dormir del tirón duplica el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en mujeres

Por primera vez, un estudio ha demostrado un vínculo claro entre la frecuencia y la duración de la vigilia inconsciente durante el sueño y un mayor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares así como por cualquier causa, especialmente en las mujeres.

El estudio realizado con 8.001 personas, y publicado en el “European Heart Journal”, encontró que las mujeres que estuvieron en vela de forma inconsciente con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados tenían casi el doble de riesgo de morir de enfermedad cardiovascular durante un promedio de seguimiento de entre seis y 11 años, en comparación con el riesgo en la población femenina en general. La asociación fue menos clara en los hombres y su riesgo de muerte cardiovascular aumentó en poco más de una cuarta parte en comparación con la población masculina en general.

La vigilia inconsciente, también conocida como excitación cortical, es una parte normal del sueño. Ocurre espontáneamente y es parte de la capacidad del cuerpo para responder a situaciones potencialmente peligrosas, como ruidos u obstrucción de la respiración. El dolor, los movimientos de las extremidades, los traumatismos, la temperatura y la luz también pueden ser desencadenantes.

Dominik Linz, profesor asociado en el departamento de Cardiología del Centro Médico de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), explica que “un desencadenante común de los despertares nocturnos es la apnea obstructiva del sueño cuando la respiración se detiene y el sistema de despertar asegura la activación de nuestro cuerpo para reabrir las vías respiratorias superiores. Otra causa de los despertares puede ser la “contaminación acústica” durante la noche, por ejemplo, el ruido de los aviones durante la noche. Dependiendo de la fuerza del despertar, una persona puede volverse consciente del entorno, pero a menudo ese no es el caso. Por lo general, las personas se sentirán exhaustas y cansadas por la mañana debido a la fragmentación de su sueño, pero no serán conscientes de los despertares individuales“.

Investigaciones anteriores han demostrado que la duración del sueño, ya sea demasiado corta o demasiado larga, está asociada con un mayor riesgo de muerte por causas cardiovasculares u otras causas. Sin embargo, hasta ahora, se desconocía si también existía un vínculo con la carga de excitación durante una noche de sueño y el riesgo de muerte.

En una colaboración entre un equipo dirigido por el profesor asociado Mathias Baumert, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Adelaide (Australia), y el profesor Linz, los investigadores analizaron los datos de los monitores de sueño usados durante la noche por hombres y mujeres que participaban en uno de los tres estudios: 2782 hombres en el Estudio del sueño de fracturas osteoporóticas en hombres (MrOS), 424 mujeres en el Estudio de fracturas osteoporóticas (SOF) y 2.221 hombres y 2.574 mujeres en el Estudio de salud cardíaca del sueño (SHHS). Las edades promedio en los estudios fueron 77, 83 o 64 años, respectivamente. Los participantes fueron seguidos durante un período de varios años: desde un promedio de seis (SOF) a 11 años (MrOS).

Después de ajustar los factores que podrían afectar los resultados, como la duración total del sueño, la edad, el historial médico, el índice de masa corporal (IMC) y los hábitos de fumar, los investigadores encontraron que las mujeres tenían una carga de excitación menor que los hombres. Sin embargo, aquellas que tenían una carga de excitación que representaba más del 6,5% del sueño nocturno tenían un mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que las mujeres con una carga de excitación más baja: el doble de riesgo en SOF y 1,6 veces el riesgo en SHHS. Su riesgo de morir por todas las causas también se incrementó en 1,6 veces en SOF y 1,2 veces en SHHS.

Tomando a las mujeres de ambos estudios en conjunto, aquellas con una carga de excitación de más del 6,5% tenían un riesgo del 12,8% de morir por enfermedad cardiovascular, casi el doble que las mujeres de una edad similar en la población general que tenían un riesgo del 6,7%. El riesgo de morir por cualquier causa fue del 21% entre las mujeres de la población general, que aumentó al 31,5% entre las mujeres en los dos estudios con una carga de excitación de más del 6,5%.

Los hombres con una carga de excitación que representa más del 8.5% de su sueño nocturno tenían 1.3 veces más riesgo de morir por enfermedad cardiovascular (MrOS) o cualquier causa (SHHS), en comparación con los hombres con una carga de excitación más baja, pero hallazgos de un mayor riesgo de muerte. de cualquier causa en MrOS o enfermedad cardiovascular en SHHS no fueron estadísticamente significativas.

Cuando los investigadores observaron a todos los hombres en ambos estudios, aquellos con una carga de excitación de más del 8.5% tenían un riesgo de 13.4% y 33.7% de morir por enfermedad cardiovascular o cualquier causa, respectivamente, en comparación con el riesgo en la población general. de hombres de edades similares de 9,6% y 28%, respectivamente.

“No está claro por qué hay una diferencia entre hombres y mujeres en las asociaciones, pero hay algunas posibles explicaciones. Los desencadenantes que causan una excitación o la respuesta del cuerpo a la excitación pueden diferir en las mujeres en comparación con los hombres. Esto puede explicar el riesgo relativamente más alto de muerte cardiovascular en las mujeres. Ellas y los hombres pueden tener diferentes mecanismos compensatorios para hacer frente a los efectos perjudiciales de la excitación. Las mujeres pueden tener un umbral de excitación más alto y, por lo tanto, esto puede resultar en una mayor carga de activación en las mujeres en comparación con los hombres”, afirma el profesor Linz.

“Si bien la edad no se puede cambiar -prosigue-, el Índice de Masa Corporal y la apnea del sueño pueden modificarse. Si esto se consigue, se traducirá en un menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Necesitamos aconsejar a nuestros pacientes que cuiden su sueño y practiquen una buena “higiene” del sueño. Medidas para minimizar la contaminación acústica durante la noche, perder peso y tratar la apnea del sueño también podría ayudar a reducir la carga de excitación”.

Entre las limitaciones del estudio, los investigadores reconocen que se realizó en personas mayores, principalmente de raza blanca, por lo que sus hallazgos no pueden extrapolarse a otras razas ni a hombres y mujeres más jóvenes. Los investigadores no consideraron el posible efecto de los medicamentos; el seguimiento del sueño de los participantes se realizó en una sola noche y, por lo tanto, no tiene en cuenta las variaciones de una noche a otra.

En un editorial adjunto al estudio, el profesor Borja Ibáñez, director de investigación clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Carlos III, y sus compañeros, que no participaron en la investigación, escriben que una de las fortalezas del estudio es que la carga de excitación se midió objetivamente con monitores del sueño, en lugar de ser autoinformada por los participantes. Señalan que se sabe que la alteración del ritmo circadiano natural del cuerpo está involucrada en el desarrollo de una acumulación de grasa a menudo no detectada en las arterias y esto podría ser un posible mecanismo para el aumento del riesgo de problemas cardiovasculares. “A pesar de que quedan muchas lagunas sobre la relación entre el sueño y las enfermedades cardiovasculares, este estudio proporciona una evidencia sólida que respalda la importancia de la calidad del sueño para conseguir una mejor salud. Será deseable la evaluación del sueño con muestreo biológico y seguimientos a largo plazo... Lo que queda por determinar es si una intervención dirigida a mejorar la calidad del sueño es capaz de reducir la incidencia de eventos cardiovasculares y la mortalidad”, añaden.