¿Cómo detectar si mi hijo es adicto al móvil y a las redes sociales?

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 322 millones de personas padecen depresión a nivel mundial y España ocupa un puesto muy elevado en ese indeseable ránking, ya que nuestro país es el cuarto de Europa con más casos, hasta el punto de que la depresión afecta a 2,4 millones de personas, según las estimaciones oficiales. Además, las tasas de ansiedad y depresión han aumentado en un 70% en los últimos 25 años agravándose aún más en los últimos años debido a la pandemia.

El uso reiterado de las redes sociales no ha parado de crecer, acrecentándose especialmente en el segmento más joven. En la actualidad, según el Estudio de Redes Sociales 2021 de la asociación IAB Spain, la penetración en redes sociales es mayor en los perfiles jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, y alcanza el 92%. En el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, que se celebra este 13 de enero, los expertos alertan de que el abuso reiterado de las redes sociales supone un peligro para los adolescentes, generando patologías tales como la depresión. De hecho, en cifras, un 11% de los casos de adicción (11,33%) acaban derivando en una depresión.

¿Cómo detectar una depresión en adolescentes?

La psicóloga Clara García, especializada en adolescentes del Instituto Brain 360, detalla que «una de las grandes y complejas labores, que cobra especial importancia en el campo de la salud, es la detección de las señales que indican el posible inicio de una patología y conocer estos indicadores nos puede ayudar a la detección». Así, los principales indicadores para detectar la depresión en adolescentes son:

Observar cambios significativos a nivel conductual : si el adolescente deja de salir con su grupo de amigos/as, acudir a actividades extraescolares, asistir a clase u otras actividades con las que disfrutaba.

El estado de ánimo de tristeza puede enmascararse o combinarse con la rabia en el caso de niños y adolescentes. Otras emociones acompañantes habituales son la culpa y la ansiedad.

A nivel cognitivo, es frecuente que el adolescente presente dificultades para concentrarse , para recordar e incluso la toma de decisiones puede verse afectada.

El adolescente también puede experimentar síntomas físicos como pérdida de energía, dificultades para dormir (o bien por exceso o bien por defecto), pérdida de apetito y/o quejas o dolores de cabeza, estómago, entre otros malestares corporales.

El género femenino cobra especial atención en este trastorno debido a que la prevalencia de depresión adolescente en chicas suele ser el doble que, en chicos, al igual que ocurre en la adultez.

Observar posibles expresiones y comentarios relacionados con el deseo de perder la vida , así como planificaciones e intentos previos de suicidios, que pueden solaparse con otros síntomas depresivos.

Todos los síntomas físicos, psicológicos y las conductas mencionadas deben mantenerse en el tiempo y de forma más o menos generalizada. No debemos hablar de depresión si este malestar se experimenta de forma puntual.

En este sentido, la estimulación cerebral no invasiva emerge como una de las técnicas más efectivas para abordar tanto las adiciones de estos jóvenes, como sus consecuentes síntomas depresivos, en combinación con la intervención psicológica. Esta técnica permite modular la excitabilidad cerebral y hace que determinadas áreas del cerebro que presentan un funcionamiento anómalo puedan normalizar su actividad, mejorando la sintomatología y perdurando en el tiempo. Un 35% de los enfermos con depresión son farmacorresistentes, pero podrían beneficiarse de esta técnica no invasiva. Entre las ventajas de este tratamiento no invasivo figuran sus escasos efectos adversos y el hecho de que se aplique de forma ambulatoria con una duración media de cada sesión de unos 45 minutos.