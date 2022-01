Confirman que la vacuna de la Covid-19 sí altera la menstruación

Con más del 90% de la población española vacunada frente a la Covid-19 y con la campaña de vacunación infantil a pleno rendimiento, nuestro país sirve de ejemplo del compromiso de protección frente a esta enfermedad. Sin embargo, el pinchazo frente al SARS-CoV-2 parece tener consecuencias en la menstruación de aquellas mujeres que lo reciben, tal y como ya se apuntó a mediados de 2021. Así lo confirma ahora un estudio científico publicado en la revista «Obstetrics & Gynecology» que desglosa los resultados del primer gran trabajo al respecto y que demuestra que existe una relación entre la vacunación y las alteraciones en el ciclo menstrual.

En concreto, los resultados de este estudio, impulsado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD por sus siglas en inglés), y la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de los NIH de Estados Unidos, avalan que las mujeres inmunizadas contra la Covid-19 con al menos una dosis de la vacuna experimentaron un aumento de casi un día en la duración de su ciclo menstrual durante un único periodo, en comparación aquellas que no recibieron el pinchazo. Y no solo eso, ya que, además, se confirma la constancia del número medio de días de sangrado pese al incremento del ciclo menstrual. Sin embargo, estos resultados no tiene por qué resultar alarmantes, ya que Alison Edelman, doctora de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón e investigadora principal de este trabajo, recuerda que el incremento detectado se enmarca en el rango de variabilidad normal.

Los autores también insisten en que deberían desarrollarse investigaciones adicionales con el fin de determinar los potenciales efectos secundarios de la vacunación respecto a otras características menstruales como la sintomatología asociada, es decir, dolor menstrual, cambios de humor, etc., así como las características del sangrado, incluida la intensidad del flujo.

Detalles del estudio

Para realizar este trabajo, los investigadores evaluaron un total de 23.754 ciclos menstruales de 3.959 mujeres (de ellas, 2.403 estaban vacunadas). La mayoría de las féminas habían sido inoculadas con vacunas ARNm, ya sea Pfizer-BioNTech o Moderna, y la mayoría de ellas atribuye un cambio en el ciclo de su regla a raíz de la vacunación, aunque el estudio insiste en que «no se trata de algo clínicamente significativo».

Entre aquellas mujeres que recibieron las dos dosis de la vacuna dentro del mismo ciclo menstrual (situación que ocurrió en 358 de ellas) se registró un aumento mayor en la duración del ciclo de dos días de promedio. De esta manera, una de cada diez mujeres sufrió un cambio en la duración del ciclo de ocho días o más, aunque lo cierto es que esa variación se atenuó en los dos ciclos menstruales que siguieron a la vacunación. «Resulta tranquilizador que el estudio haya encontrado solo un pequeño cambio menstrual temporal en las mujeres», insiste Diana W. Bianchi, directora del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver de los NIH. «Estos resultados brindan, por primera vez, la oportunidad de asesorar a las mujeres sobre qué esperar de la vacunación de la covid-19 para que puedan planificar en consecuencia».

Aunque el motivo de estos cambios en la menstruación femenina todavía están por determinar, los investigadores apuntan al hecho de que las vacunas de ARNm «crean una fuerte respuesta inmune o estresante, que podría afectar temporalmente el eje hipotalámico-pituitario-ovárico si llega a sincronizarse. Nuestros hallazgos en los individuos que recibieron dos dosis en un solo ciclo apoyan esta hipótesis», aseguran.