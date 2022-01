¿Es posible contagiarse dos veces con la variante Ómicron?

Después de dos años de pandemia ha quedado demostrado que contagiarse varias veces con el SARS-CoV-2 es una posibilidad muy real. Y el tsunami provocado por la última variante lo ha corroborado. De hecho, Ómicron ha multiplicado por seis el número de reinfecciones notificadas en España, hasta alcanzar la cifra de 113.530, según el último informe semanal del Instituto Nacional de Salud Carlos III.

Ahora bien, el quid de la cuestión para los millones de personas que se han infectado durante esta sexta ola es si pueden volver a contagiarse después de pasar la enfermedad y cuándo. La respuesta, según los expertos consultados por A TU SALUD, es unánime: «Con un nivel de incidencia tan alto como el actual y por lo que hemos visto en etapas previas, la reinfección con Ómicron se dará seguro y es más viable que con variantes previas, pero lo cierto es que no es probable a corto plazo salvo en situaciones muy concretas. Y todavía no se ha confirmado ninguna porque apenas hemos tenido margen de tiempo para ello», explica el doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

El peligro de infectarse dos veces con Ómicron está sobre el aire. De hecho, la protección después de un contagio de esta variante es del 19 %, lo que multiplica el riesgo de reinfección hasta 5,4 veces en comparación con Delta o la original de Wuhan, según un reciente estudio del Imperial College de Londres. Y no solo eso, pues investigaciones previas basadas en la primera ola apuntan a que un 1% de la población volvió a contagiarse con síntomas, por lo que los expertos advierten de que, aunque no será una situación generalizada, sí se dará. «Sufrir varias infecciones con la misma variante es raro, pero desde luego no imposible», asegura la doctora África González, catedrática de Inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) de la Universidad de Vigo y ex presidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). Sin embargo, tenemos algo a nuestro favor, ya que «el altísimo porcentaje de personas vacunadas hace que esa posibilidad se reduzca todavía más, por lo que probablemente España registre muchas menos reinfecciones que otros países europeos de nuestro entorno donde la vacunación está menos generalizada», apunta Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

¿Cuándo es posible?

Puestos a estimar un plazo en el que puedan aparecer los primeros dobles contagios por Ómicron es necesario tener en cuenta varios factores. «La primera cuestión es que por reinfección se entiende aquel contagio que se produzca al menos con una distancia entre ambos de 90 días, pues si se da en un periodo de unas seis u ocho semanas podríamos estar hablando de la misma enfermedad, ya que es posible que el virus no se haya eliminado del organismo y aparezcan restos en las pruebas diagnósticas más minuciosas», aclara el doctor Almirante.

Bajo esa premisa también entra en juego otro factor, y es la respuesta inmune generada por la enfermedad: «El tiempo de un segundo contagio no debería ser inferior a la duración de los anticuerpos neutralizantes que desarrollamos tras infectarnos, que se estiman en unos tres meses, por lo que sería muy raro que se produzca antes de ese plazo», asegura la doctora González. Y así lo confirma Nistal, quien insiste en que «el tema de la reinfección depende de la transmisibilidad del virus y de la inmunidad previa que haya generado cada individuo, un factor en el que influirá también el nivel de exposición al virus, pues no es lo mismo quien haya tenido una carga viral muy alta que el que no».

Contar con un sistema inmune robusto resulta esencial para esquivar un doble contagio por Ómicron. «Tras ver al virus, a los soldados del sistema inmune les queda memoria y están ya listos y preparados para actuar frente a él», detalla la doctora González, quien asegura que «los anticuerpos que se producen después de pasar la infección son capaces de neutralizarlo de forma muy rápida. Los niveles que tengamos son claves para bloquearlo antes de que entre e infecte a las células. El problema es que estos pueden decaer en unos meses, y podríamos infectarnos de nuevo».

Esta circunstancia se da con mayor frecuencia en pacientes vulnerables que no son capaces de generar una buena memoria inmunitaria, «como octogenarios, pacientes inmunodeficientes, en tratamiento inmunosupresor, trasplantados, etc. Son individuos de más riesgo y por eso en ellos se intenta que tengan anticuerpos neutralizantes mantenidos, que les evite enfermar de forma grave, a través de las dosis de refuerzo», aclara la doctora González.

En cualquier caso, en una segunda infección por Ómicron, «lo más probable es que la enfermedad sea más leve que la primera vez e incluso podría ser totalmente asintomática», advierte el doctor Almirante. Y podría ocurrir que «alguien con el sistema inmune deficiente pudiera llegar a ser portador, aunque es muy poco probable», matiza Nistal.

Un virus en constante mutación

Tener la pauta completa de vacunación, e incluso la tercera dosis, y haberse contagiado es la casuística más habitual en estas últimas semanas. Si esto sucede, la protección lograda resulta muy potente, pero no hay que confiarse, ya que en Navidad el 18% de las muestras analizadas en diciembre pertenecían a Delta, lo que quiere decir que esas personas podrían volver a contagiarse en un breve periodo de tiempo con Ómicron. «Cuando la variante cambia, nuestro organismo no está tan preparado para reconocer esa nueva cara del virus. Y ese es el camino lógico que va a seguir el SARS-CoV-2. Es de esperar que aparezca alguna mutación más transmisible, como la BA.2, pero también que el virus introduzca algún aminoácido que le permita glicosilarse, es decir, ponerse un camuflaje para escapar de la inmunidad generada, que es lo que suele ocurrir con la gripe», avanza Nistal.