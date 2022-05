¿Qué es el lupus y qué famosos lo padecen?

Hay momentos que ocurren en nuestra vida que cambian todo, momentos en los que hay un antes y un después. No todos estos momentos son malos, e incluso aquellos momentos que provienen de un desastre o una crisis no tienen por qué definir nuestra vida. Pero son momentos que crean cambios que no se pueden ignorar, cambios a los que debemos adaptarnos, desafíos que deberemos ser capaces de superar, pero que nunca podremos ignorar. El diagnóstico de una enfermedad crónica como el lupus es uno de esos momentos.

Una enfermedad crónica se define como una condición que dura un año o más y que requiere atención médica continua; o uno que limita las actividades de la vida diaria; o en el peor de los casos, ambas cosas. Desafortunadamente, el lupus es crónico en ambos sentidos de la palabra, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ve las células sanas del cuerpo como invasores extraños y las ataca, causando inflamación y daño a los órganos afectados.

Por ello, el 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre esta enfermedad autoinmune que puede afectar el cerebro, la piel, los riñones y otros órganos del cuerpo. Se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, pero se sospecha que factores como las hormonas, los genes y el medio ambiente son las causas principales.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que abarca cuatro tipos: sistémica, cutánea, inducida por fármacos y neonatal. Por lo general, cuando las personas se refieren a la enfermedad de “lupus”, se refieren al lupus eritematoso sistémico (LES). El LES es una forma de lupus en la que el sistema inmunitario puede atacar a todos los sistemas del cuerpo. Los síntomas del LES pueden variar ampliamente en cada paciente, pero generalmente incluyen fatiga, dolor muscular y articular, dolores de cabeza, febrícula, síntomas cognitivos y sensibilidad a la luz solar. Sin embargo, debido a que el LES puede afectar potencialmente a cualquier órgano o sistema corporal, los síntomas pueden incluir daños más graves en órganos y tejidos que pueden poner en peligro la vida. El LES representa el 70% de todos los casos de lupus con un órgano principal como los riñones, los pulmones, el cerebro o el hígado afectado en el 50% de los pacientes.

Personajes famosos que padecen de lupus

Ninguna persona está exenta de padecer este tipo de enfermedad, por lo que existen varias actrices, actores y cantantes reconocidos a nivel mundial, que en estos momentos se encuentran librando una ardua batalla contra esta enfermedad. Estos son algunos de ellos: