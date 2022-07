10 trucos para dormir bien este verano

Mantener las persianas de la casa bajadas durante el día , especialmente durante las horas en las que más calor hace (entre las 13 y las 17 horas) ayudará a mantener toda la vivienda más fresca al no caldearse los espacios.

Ducharse con agua templada antes de dormir y no de agua fría , como generalmente se suele hacer. El motivo es que el agua fría actúa como terapia de choque frente al organismo y, en consecuencia, el cuerpo comenzará a generar calor para equilibrar la temperatura corporal. Así, a la hora de meterse en la cama, el cuerpo se acuesta generando calor y se creará justo el efecto contrario al deseado. Por el contrario, si se realiza una dicha de agua templada, cuando el cuerpo salga de la ducha no tendrá sensación de calor, ni de frío, manteniendo su temperatura habitual.

Las altas temperaturas hacen que la garganta se seque. Por ello, es aconsejable dejar una botella de agua en la mesita de noche , al lado de la cama, y en especial, no encender la luz de la habitación ni utilizar ningún dispositivo que la emita. El motivo es al encender la luz se detiene la producción de la melatonina , la hormona encarga de regular el ciclo del sueño, y el cuerpo debe de comenzar, desde cero el proceso del descanso. Este consejo es esencial para dormir bien en verano .

Durante las tres horas previas a dormir, tratar de controlar la ingesta de bebidas ya que, si se hace lo contrario, será inevitable despertarse en medio de la noche para acudir al baño. Un consejo saludable y sencillo es tomar sencillamente un vaso de agua (y no bebidas azucaradas) al que podemos incorporar un poco de limón natural o una rodaja de pepino. Estos alimentos aportarán frescor al agua y ayudarán a saciar el cuerpo de sed.

Aunque no es recomendable dormir con el aire acondicionado encendido por cuestiones ecológicas, son muchos los que lo hacen. Si es así, este no debe de ser nunca inferior a los 25 grados .

No ingerir alcohol es una de las claves esenciales para obtener un descanso reparador. Aunque se crea se descansa mejor, el alcohol crea justo el efecto contrario en el sueño ya que este se convierte en un “sueño hipnótico” y no permite que se alcance la segunda fase del sueño profundo. Este consejo no solo nos sirve para dormir bien en verano sino también el resto del año.