Alzheimer, autismo y otros trastornos mentales podrán “detectarse a tiempo” gracias a esta inteligencia artificial

Un nuevo método para detectar trastornos mentales a través de la Inteligencia Artificial (IA) podría haber sido descubierto gracias a una investigación que ha salido a la luz. Enfermedades como TEA (trastorno del espectro autista), esquizofrenia o Alzheimer pueden ser reconocidas a tiempo, según la investigación realizada por expertos de la Universidad de Georgia (Estados Unidos). Esta unión de algoritmos es muy parecida a la que también permite detectar el cáncer de mama más rápido.

Ninguna de estas tres enfermedades es prevenible a día de hoy, pero el diagnóstico temprano es esencial para un tratamiento efectivo. Asimismo, la detección y diagnóstico de los trastornos mentales es un proceso de varios pasos, y en algunos países, lleva una planificación tan lenta que muchos pacientes pueden esperar hasta dos años para su primera cita con el psiquiatra.

No obstante, gracias a la evolución del modelo de IA, es posible que pronto se pueda apreciar un gran cambio. Este método se forma a partir de exploraciones tomadas con una resonancia magnética, lo que permite la medición flexible de la actividad cerebral para mostrar los cambios en el flujo sanguíneo de los órganos.

Para estrenarlo, se utilizó una base de datos con más de 10.000 muestras humanas. Además, la IA se alimentó de una base de datos con 1.200 muestras de diferentes pacientes, quienes sufrían, al menos, TEA, Alzheimer o esquizofrenia.

Sergey Plis, profesor asociado de ciencias de la computación y neurociencias en la Universidad Estatal de Georgia, menciona al medio Nature Scientifc Reports que ha “construido modelos de inteligencia artificial para interpretar grandes cantidades de información de las imágenes de resonancia magnética (fMRI)”. Además, que, si bien los fMRI son exámenes mucho más completos que una prueba de sangre o un MRI tradicional, “la gran cantidad de datos es mucho más difícil de interpretar”.

Esto permite que la IA capture las imágenes proporcionadas por fMRi y las vincule a función cerebral. Con toda la información, la IA puede detectar ciertos patrones en el comportamiento de los cerebros de pacientes con características semejantes a estos trastornos.

Para las personas con enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia, la investigación llegó a conclusiones muy positivas. A diferencia del TEA, predecir cuándo comienzan a presentarse síntomas tempraneros de estas dos primeras puede ser esencial en su tratamiento. Por otro lado, la esquizofrenia puede detectarse antes de que comience a cambiar la estructura del cerebro.

Vince Calhoun, coautor del estudio y director fundador del Centro TReNDS del estado de Georgia, dijo: “Si pudiésemos encontrar marcadores para predecir el riesgo de Alzheimer en una persona de 40 años, podríamos hacer algo al respecto”.

La pérdida del olfato predice el Alzheimer

Por otro lado, una investigación liderada por la Universidad de Medicina de Chicago concluye que la disminución del sentido del olfato de una persona a lo largo del tiempo no sólo puede predecir la pérdida de la función cognitiva, sino que también, su rápido declive, puede prever cambios estructurales en regiones del cerebro que son importantes para la enfermedad de Alzheimer y la demencia en general.

Basada en un estudio de seguimiento a 515 adultos mayores, se publica en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

La memoria desempeña un papel fundamental en la capacidad humana para reconocer olores y la comunidad científica conoce desde hace tiempo la relación entre el sentido del olfato y la demencia, recuerda un comunicado de la Universidad de Chicago.

No obstante, los científicos admiten algunas limitaciones del estudio, como que los participantes solo disponían de una resonancia magnética, faltando datos, por tanto, para precisar cuándo comenzaron los cambios estructurales en los cerebros o con qué rapidez se redujeron las regiones cerebrales.