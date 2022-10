¿Cómo abordar la infertilidad masculina en reproducción asistida?

Podría decirse que existe bastante desinformación sobre los problemas de fertilidad que pueden afectar a los hombres, algo que no es comprensible, puesto que el factor masculino está directamente implicado en el 47% de los casos de esterilidad (incapacidad para concebir) y en un 30% en los casos de infertilidad (la dificultad de que el embarazo llegue a término). Estando contrastado este importante porcentaje de infertilidad con origen en los varones, hemos querido profundizar en cómo llevan ellos emocionalmente este problema, y sobre todo, cómo abordarlo desde la medicina reproductiva.

Un estudio publicado en la reconocida revista científica Journal of Sexual Medicine de la Universidad de California-San Francisco (EE. UU.) demuestra el importante impacto que tiene en el hombre el hecho de conocer que es infértil. La noticia cae en el paciente como un «mazazo», tanto es así que llegan a compararlo con el estrés que genera cualquier otro diagnóstico de enfermedad grave. Según este estudio, el hecho de no poder tener descendencia se relaciona con el sentido de la virilidad más primitivo, por tanto, afecta a lo más íntimo. Algunos hombres creen que hablar de ello es un tabú, por lo que no encuentran apoyo, algo que es muy importante en estas situaciones.

Para informarnos de cómo se puede abordar la infertilidad masculina en reproducción asistida, hemos querido consultar al eminente doctor y director de Clínica MARGen de Granada, Jan Tesarik, ya habitual de nuestras páginas en todo lo relacionado a la medicina reproductiva. Ante todo, el doctor afirma que lo más importante en casos en los que el hombre sospeche que puede ser infértil es no tener miedo ni vergüenza y consultar a un buen especialista, «ese es el primer paso», recalca.

En caso de sospecha de infertilidad, el especialista hará una serie de pruebas para encontrar la causa FOTO: pixabay

Doctor, ¿qué pruebas básicas se realizan para evaluar la fertilidad de un hombre?

En casos de sospecha de infertilidad se suele hacer un examen del esperma, llamado espermiograma o seminograma, que puede detectar problemas del número de espermatozoides, de su movimiento y de su morfología. Sin embargo, este examen no comporta una información sobre la integridad del material genético (el ADN) de los espermatozoides, información que creo que es muy importante en el contexto de la medicina reproductiva y de las técnicas actualmente utilizadas de la fecundación in vitro (FIV), mayoritariamente realizadas por una inyección de espermatozoides en el citoplasma de los ovocitos (ICSI). Es decir, si un hombre acude a la reproducción asistida, yo siempre aconsejo pruebas adicionales más allá del número y calidad morfológica de los espermatozoides.

¿Cuál es el problema más difícil que se puede encontrar en la reproducción asistida con los pacientes varones?

El problema más grave que la ICSI no puede resolver sin estar acompañada de un protocolo personalizado durante todo el tratamiento es el daño del ADN (el material genético) de los espermatozoides. La detección de este problema requiere un test especial, test de la fragmentación del ADN. En mi opinión, como he indicado en mi anterior respuesta, este test se debería realizar antes de cualquier tratamiento por la ICSI para evitar el fracaso derivado de esta causa de infertilidad tan específica.

¿Cuáles son las causas más comunes de infertilidad masculina?

Volviendo a las cuestiones anteriores, las causas más comunes de infertilidad masculina, en el contexto de una procreación natural, son problemas de la cantidad de espermatozoides, de su movilidad y de su morfología. En la mayoría de los casos una simple ICSI es suficiente para superar el problema.

¿Cómo se pueden tratar?

La ICSI resuelve la mayoría de los problemas masculinos, sin embargo, en casos de la fragmentación del ADN de los espermatozoides, previamente detectados, la ICSI tiene que ser acompañada por técnicas especiales, las cuales especifico en mi reciente artículo científico, «Clinical scenarios of unexplained sperm DNA fragmentation and their management», publicado en una prestigiosa revista médica. En estos casos de alta complejidad solo las clínicas especializadas en las citadas técnicas pueden realizar estos tratamientos.

¿Qué porcentaje de éxito tienen los tratamientos de fertilidad masculina?

Los tratamientos de fertilidad masculina tienen una tasa de éxito muy alta, incluso con una simple ICSI. Si, además, el grado del daño del ADN espermático se evalúa y eventuales problemas se afrontan correctamente, el problema está prácticamente arreglado. Por supuesto, el éxito depende también de la edad y la calidad de los ovocitos de la pareja.

Para finalizar, y a modo de resumen, hemos hablado con la también directora de Clínica MARGen, la doctora y embrióloga Raquel Mendoza Tesarik, quien mantiene en todos los casos un trato directo con los pacientes, y que declara: «lo cierto es que no todos los hombres experimentan el diagnóstico de infertilidad de la misma manera, algunos se quedan devastados y otros no parecen relativamente afectados, lo importante es explicarles desde el primer momento que existen numerosas soluciones para la infertilidad masculina, y que la reproducción asistida les puede ayudar a conseguir su deseo de ser padres».