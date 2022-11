Abortos de repetición, ¿se pueden evitar?

Lo cierto es que los abortos naturales son, actualmente, un tema muy debatido en la rama de la medicina reproductiva, ya que las estadísticas indican que aproximadamente entre un 15% y 20% de las gestaciones acaban en un aborto espontáneo. Este término, «aborto espontáneo», engloba aquellos que ocurren antes de la semana 20 de gestación, pero ¿por qué suceden?, ¿qué hacer cuando son recurrentes?, ¿se pueden prevenir? Ante todo, definamos a qué se refiere la medicina cuando habla sobre abortos de repetición: es cuando la pérdida espontánea (natural) de embarazo se produce más de dos o tres veces.

Aunque la sociedad médica no tenga un consenso sobre esta definición, ya que existen diferentes opiniones sobre cuándo los abortos espontáneos deben pasan a ser considerados una causa de infertilidad, todos están de acuerdo de que la experiencia de un aborto es muy difícil y triste, y que, si se repite, puede llegar a ser muy traumática. Dicho esto, ¿qué número de abortos espontáneos justifica el inicio de un estudio específico de fertilidad?

Para esta cuestión planteada tan polémica, hemos consultado al reconocido doctor Jan Tesarik, director de Clínica MARGen, no solo por su trabajo de médico especialista de reproducción asistida y sus muchas investigaciones relacionadas con esta rama de la medicina, sino también por sus más de 40 años ejerciendo en diferentes partes del mundo.

1º ¿Qué número de abortos espontáneos justifica el inicio de un estudio específico de fertilidad?

Personalmente considero que cuando una mujer ha sufrido un aborto espontáneo, aunque solo haya sido uno, hay que aconsejar realizar un estudio antes de hacer un segundo intento de embarazo.

2º ¿Qué estudios son necesarios hacer a la paciente que ha sufrido abortos de repetición?

Primero hay que realizar todos los estudios del sistema reproductor, sobre todo los relacionados con la función del útero. Sin embargo, no hay que olvidar la implicación de factores no específicos, tales como una prediabetes o diabetes, problemas de la glándula tiroidea o la incompatibilidad inmunológica entre el embrión y el útero materno.

3º ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estos abortos?

En la mayoría de los casos de abortos de repetición la causa está relacionada con una mala calidad de los embriones. Es importante resaltar que la mala calidad embrionaria está muy estrechamente relacionada con la calidad de los óvulos de la mujer y de los espermatozoides de su pareja. Por otro lado, la calidad de los óvulos está asociada con la edad de la mujer, pero en algunos casos, relativamente raros, los ovarios pueden envejecer prematuramente. También pueden ser responsables ciertas anomalías uterinas, incompatibilidad entre los antígenos proveniente del padre y el sistema inmunológico de la madre (esta es una causa rara, pero tiene que ser tomada en cuenta) o, entre otras, una degradación (fragmentación) del ADN de los espermatozoides del hombre también.

4º ¿Y cómo se pueden tratar esas causas?

Un examen ginecológico, endocrinológico e inmunológico de la mujer es la clave, aunque sin olvidar evaluar la integridad del ADN de los espermatozoides de su pareja. En el caso de que se encuentren anomalías uterinas se deben resolver por una histeroscopia, si la causa está relacionada con desregulaciones endócrinas es necesario tratamientos específicos adecuados, si es por daño del ADN de los espermatozoides se puede resolver por un tratamiento antioxidante o antinflamatorio (según el diagnosis), y la incompatibilidad inmunológica también tiene soluciones posibles, según cada caso.

El doctor Jan Tesarik explica que lo más importante en los casos de abortos recurrentes es lograr encontrar qué los provoca FOTO: Pixabay

4º ¿Existen prevenciones comunes para todas las mujeres para evitar un aborto espontáneo?

La respuesta en el caso de que sea para mujeres que anteriormente han sufrido un aborto espontáneo es, como he dicho en la anterior pregunta, un examen exhaustivo de la paciente y del esperma de su pareja. En todos los casos, hay que evitar procedimientos «rutinarios» y aplicar métodos hechos a la medida del problema, tanto en la parte diagnóstica como la terapéutica, tal como he explicado en un reciente estudio publicado en una revista médica. Por otro lado, si lo que hablamos es de prevenciones para todas las mujeres, ya que se sabe que existe un porcentaje considerable de tener un aborto espontáneo aunque no haya ninguna causa física que lo provoque, es esencial que la mujer tenga una alimentación sana y equilibrada, hábitos de vida saludables, tomar vitaminas prenatales y, por supuesto, un control del embarazo de forma regular en consultas médicas prenatales.

5º ¿Qué les diría a las mujeres que sufren abortos recurrentes y desean ser madres?

Que no se rindan sin luchar por su sueño de ser madres, que lo importante es encontrar la causa, haber tenido abortos recurrentes no significa que no puedan conseguir un embarazo exitoso, insisto, lo fundamental es encontrar el motivo.

Por último, le preguntamos a la también directora de Clínica MARGen (www.clinicamargen.com), la doctora y embrióloga Raquel Mendoza Tesarik, qué protocolo siguen en la clínica ante los casos de abortos de repetición, a lo que contesta: «nuestra respuesta reproductiva a cada paciente nace de la individualización de su caso. Sabemos lo emocionalmente duro que es un aborto, por lo que con todos los medios que hoy ofrece la reproducción asistida y con nuestros más de 30 años de experiencia disminuimos al máximo la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Para nosotros es muy importante que la paciente no vuelva a pasar por esa dolorosa pérdida».

Tras las respuestas de estos dos reconocidos doctores, podríamos concluir, como respuesta a la pregunta del título de este artículo, que sí, que hoy en día, la reproducción asistida dispone de muchas herramientas para intentar evitar los abortos de repetición.