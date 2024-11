La bebida con fama de 'engordar' que en realidad ayuda a adelgazar y reduce el estrés, según un estudio

Hay alimentos como el chocolate o las patatas que se han granjeado una especie de 'fama' mal atribuida: creemos que engordan, pero en realidad no es así. No solo no 'engordan', sino que podrían ayudarnos a adelgazar, ya que las sustancias que contienen están relacionadas con la pérdida de peso. El problema es que, para ello, debemos consumirlos de la forma adecuada.

El chocolate es el ejemplo perfecto. El cacao no solo no engorda, sino que es dietético y ayuda a adelgazar. Además, reduce el nivel de colesterol malo en sangre, la tensión arterial y el riesgo de trombos sanguíneos, todas ellas patologías que aumentan con el sobrepeso o la obesidad. Pero no solo eso: el chocolate tiene muchas ventajas nutricionales y propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anti-estrés. Por eso, muchas dientas lo incluyen como una forma saludable de 'picoteo'.

En este sentido, un nuevo estudio ha demostrado que las bebidas de cacao pueden ayudarnos a recuperarnos más rápidamente de los efectos fisiológicos del estrés, a pesar de también comamos alimentos reconfortantes ricos en grasas a los que podemos recurrir en esos momentos de ansiedad. Así lo afirma un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham (Reino Unido).

Los autores de la investigación, publicada en la revista científica Food & Function, ya habían demostrado anteriormente que el consumo de alimentos grasos puede afectar negativamente a la función vascular y reducir la oxigenación cortical durante situaciones de estrés, e inhibir la posterior recuperación del organismo. Sin embargo, el cacao contiene un flavanol (la epicatequina) que relaja la capa de células endoteliales de los vasos sanguíneos. Esto mejora su función y hace frente a la presión arterial alta, una reacción común al estrés.

Por qué las bebidas de cacao mejoran el estrés y podrían controlar el peso

¿Le suelen apetecer alimentos grasos cuando siente estrés o ansiedad? A grandes rasgos, el nuevo estudio sugiere que beber un batido de cacao puede ser bueno para contrarrestar este picoteo por estrés y, por tanto, sería eficaz para ayudarnos a adelgazar.

Debemos tener en cuenta que los estudios científicos señalan que lo que sucede con alimentos como el chocolate (que tienen esa 'mala fama' de engordar) es que no tenemos en cuenta el modo en que los cocinamos y compramos. La mayor parte delas veces los ingerimos como parte de productos ultraprocesados en lugar de como alimentos enteros. No es lo mismo el falso chocolate blanco (que no tiene cacao sino grasas) que el chocolate negro puro, con alto contenido en cacao. Además, también debemos reparar en la manera en que los comemos. En el estudio, se investigó el efecto del cacao en forma de bebida de chocolate. Pero esto no significa que se usaran marcas conocidas como Cola-Cao.

Para la investigación británica se reclutaron a 23 hombres y mujeres jóvenes y sanos. Cada persona ingirió una comida rica en grasas acompañada de una bebida de cacao con alto o bajo contenido en epicatequina una hora y media antes de someterse a una tarea de estrés mental de 8 minutos de duración. Luego, se evaluó su función vascular. Es decir, cuánto puede ensancharse una arteria en caso de aumento del flujo sanguíneo.

Esto se hizo al inicio de la prueba y 30 y 90 minutos después de la tarea de estrés. En el grupo con alto contenido en epicatequina, la medición de la dilatación mediada por flujo a los 30 minutos fue inferior. También mejoró significativamente a los 90 minutos, lo que indica una recuperación más rápida de los efectos del estrés.

¿Por qué los alimentos grasos empeoran el estrés?

Chocolate y cacao Freepic

«Los trabajos muy estresantes pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta un 40% en comparación con los individuos libres de esos factores estresantes. Esto se debe probablemente, al menos en parte, a las constantes alteraciones de la función vascular provocadas por el estrés, que probablemente se conviertan en alteraciones más permanentes», señala la autora del estudio, la doctora Catarina Rendeiro, profesora de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Birmingham.

Tener niveles elevados de estrés durante períodos prolongados de tiempo puede dar lugar a aumentos crónicos de las hormonas del estrés, la inflamación y la presión arterial, que luego podrían conducir a trastornos cardiovasculares como hipertensión, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Según la doctora, el cacao puede ser útil para contrarrestar los efectos de los triglicéridos y de la proteína C reactiva en sangre después de consumir alimentos grasos. Esto podría darse porque el cacao mejoraría la función endotelial (que perjudican estas comidas grasas).

Cuánto cacao, té verde y bayas comer para mejorar el estrés

Los investigadores descubrieron, sin embargo, que el cacao no parecía tener ningún efecto beneficioso sobre la restricción de la oxigenación cerebral debida al estrés. Aun así, las conclusiones del estudio sobre el cacao son bienvenidas. «La buena noticia», concluyó Rendeiro, «es que, cuando uno está estresado, si no puede evitar echar mano de la comida grasa, añadiendo a esa comida un alimento sano rico en flavanoles, puede minimizar los efectos del estrés y la grasa combinados en la función vascular».

El estudio señala que se pueden consumir 5,5 cucharadas de cacao sin procesar, 2 tazas de té verde o 300 gramos de bayas para obtener una cantidad similar de flavanoles beneficiosos a la utilizada en el estudio. «Para empezar, no animaríamos a la gente a consumir los alimentos grasos en un contexto de estrés, pero en situaciones en las que esto ocurre, se dispone de una estrategia dietética adicional que se puede utilizar para mitigar esos efectos», finaliza la autora.