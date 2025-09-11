Baja el número de muertes causadas por enfermedades crónicas

Las tasas de mortalidad por enfermedades como las cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares disminuyeron en cuatro de cada cinco países del mundo en la década previa a la pandemia de Covid-19, pero el progreso se ha desacelerado en comparación con la década anterior. Estas son las conclusiones de un nuevo e importante informe que rastrea el progreso mundial para reducir las muertes por patologías crónicas o “no transmisibles” (ENT) en 185 países entre 2010 y 2019.

El análisis, dirigido por investigadores del Imperial College de Londres y financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) y la Alianza de ENT, se publica hoy en "The Lancet". El análisis revela que, si bien las muertes por enfermedades crónicas disminuyeron en la mayoría de los países durante este período, en casi dos tercios (60%) de los países la tasa de disminución fue más lenta que en la década anterior.

Se cree que el informe es la evaluación más completa del progreso mundial para reducir la mortalidad por ENT a nivel nacional, comparando a los países con su propio desempeño anterior, así como con el de sus países pares en su región.

En la mayoría de los países, la disminución de las muertes por enfermedades cardiovasculares (incluidos los infartos y los accidentes cerebrovasculares) fue el factor que más contribuyó a la disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas. La reducción de las muertes por diversos cánceres (de estómago, colorrectal, de cuello uterino, de mama, de pulmón y de próstata) también contribuyó a la disminución de la mortalidad.

Enfermedades en las que he hay aumentos

Sin embargo, el aumento de las muertes por demencia, otras enfermedades neuropsiquiátricas (incluido el trastorno por consumo de alcohol) y algunos otros tipos de cáncer (como el de páncreas o hígado) contrarrestó los avances.

Los autores advierten que si bien el reciente descenso mundial de la mortalidad por estas enfermedades es una historia de éxito, la desaceleración muestra una necesidad urgente de seguir implementando políticas y directrices y programas de atención sanitaria que llevaron a rápidas mejoras a principios del milenio, incluido el acceso a medicamentos preventivos, pruebas de detección temprana de enfermedades como el cáncer y servicios de tratamiento y apoyo tanto para enfermedades a largo plazo como la diabetes como para eventos agudos como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos.

"Nuestro último informe muestra que, si bien la mayoría de los países de todo el mundo están progresando para reducir el riesgo de morir por enfermedades crónicas, en comparación con la década anterior, el progreso se ha desacelerado, estancado o incluso revertido en algunas naciones", advierte el profesor Majid Ezzati, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres e Imperial Global Ghana , autor principal del estudio.

En muchos países, los programas de atención sanitaria eficaces, como los medicamentos para la diabetes, la hipertensión y el colesterol, así como la detección oportuna del cáncer y el tratamiento de los ataques cardíacos, pueden no estar llegando a las personas que los necesitan, y estas están siendo excluidas del sistema de salud.

«Si queremos recuperar las rápidas mejoras que vimos a principios del milenio, necesitamos invertir en programas de atención médica y políticas de control del tabaco y el alcohol que han demostrado ser eficaces para reducir las muertes en muchos países. Esto implica no solo más recursos, sino también un mayor enfoque en políticas basadas en la evidencia y con una trayectoria comprobada», añade Ezzati.

Por países

En dicho informe, descubrieron que entre 2010 y 2019, el riesgo de morir de una enfermedad crónica entre el nacimiento y los 80 años disminuyó en cuatro de cada cinco países: 152 (82%) países para las mujeres y en 147 (79%) para los hombres.

La mortalidad por enfermedades crónicas disminuyó en todos los países de altos ingresos de Europa, América del Norte y el Pacífico durante este período. A nivel mundial, Qatar, Azerbaiyán y Uzbekistán experimentaron las mayores disminuciones de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Los mayores aumentos en el período se observaron en Sudán del Sur, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas en el caso de las mujeres, mientras que los mayores aumentos en el caso de los hombres se observaron en Cabo Verde, Honduras y Jamaica. Sin embargo, los autores advierten sobre la escasez de datos en la mayoría de estos países, por lo que las tendencias deben interpretarse como altamente inciertas.

Entre las naciones industrializadas de altos ingresos hubo una tendencia general hacia una desaceleración del progreso durante el período 2010-2019.

Corea del Sur fue el país con mejor desempeño y el referente para Asia Oriental. El país comenzó con un riesgo base bajo, impulsado por importantes reducciones en la década anterior. Si bien las disminuciones entre 2010 y 2019 fueron menores que en el período anterior, fueron mayores que las de cualquier país occidental de altos ingresos. En 2019, Corea del Sur registró el menor riesgo de mortalidad por enfermedades crónicas del mundo para mujeres y el cuarto más bajo para hombres. Se observaron reducciones en todos los grupos de edad y en la mayoría de las causas de muerte por enfermedades crónicas.

Dinamarca, Noruega y Suecia experimentaron algunas de las mayores reducciones en la mortalidad por enfermedades crónicas en el mundo occidental industrializado y rico. Además, su ritmo de reducción se ralentizó relativamente poco en comparación con la década anterior, y la mortalidad disminuyó en general tanto en edad laboral como en adultos mayores entre 2010 y 2019. Dinamarca fue el referente regional entre los países occidentales.

En cambio, Alemania tuvo un desempeño deficiente, con la segunda menor disminución en la mortalidad por enfermedades crónicas de cualquier país industrializado de altos ingresos, después de Estados Unidos. En general, la mortalidad disminuyó durante el período, pero las mujeres de entre 30 y 40 años y de 65 a 75 años experimentaron pequeños aumentos, impulsados ​​en particular por el aumento de las muertes por cáncer de pulmón y demencia.

Estados Unidos experimentó el menor descenso de todos los países industrializados de altos ingresos del mundo. El progreso se estancó durante este período, especialmente entre las mujeres, y se observó un estancamiento casi total en el caso de los hombres. Casi todos los grupos de edad experimentaron un descenso más lento en comparación con la década anterior, e incluso la mortalidad aumentó entre las personas de 20 a 45 años.

En promedio, los países de Europa central y oriental comenzaron el período con un alto nivel de riesgo, pero vieron algunas de las mayores reducciones en la mortalidad durante 2010-2019, tanto para hombres como para mujeres.

Moldavia fue el punto de referencia para la región, mostrando la mayor reducción del riesgo de enfermedades crónicas, con la cuarta mayor disminución a nivel mundial para mujeres y la quinta mayor para hombres. Se cree que este progreso se debió principalmente a la disminución de las muertes por enfermedades cardíacas.

En Rusia y algunos otros países de Europa del Este, se cree que las políticas de control del alcohol son un factor clave en la disminución de la mortalidad.

En la región de América Latina y el Caribe, entre las historias de éxito, muchos países experimentaron una desaceleración o reversión de la disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas.

En Chile y Colombia, los puntos de referencia regionales para hombres y mujeres, respectivamente, las disminuciones de la mortalidad se aceleraron durante el período en todas o la mayoría de las enfermedades crónicas y grupos de edad. Chile registró la mayor disminución de la mortalidad entre 2010 y 2019 en hombres y la segunda mayor en mujeres. Al final del período, el riesgo de morir por enfermedades crónicas era menor en Chile que en Estados Unidos y otros países industrializados de altos ingresos. Este desempeño se debió a mejoras en accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, algunos tipos de cáncer y diabetes.

Entre los mayores aumentos de riesgo durante el período se encuentran Antigua y Barbuda para las mujeres, y Honduras y Jamaica para los hombres. El bajo rendimiento de Jamaica se debió al aumento de la mortalidad por la mayoría de las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales y muchos tipos de cáncer. Sin embargo, los autores advierten que las tendencias podrían verse enmascaradas por la menor disponibilidad y calidad de los datos en algunos de estos países.

En India, la probabilidad de morir por enfermedades crónicas aumentó entre 2010 y 2019 tanto para mujeres como para hombres. El panorama fue peor para las mujeres, quienes presentaron un mayor aumento del riesgo que los hombres. Las muertes por la mayoría de las causas de enfermedades crónicas aumentaron, con una importante contribución de las enfermedades cardíacas y la diabetes.

China mostró descensos similares a los de Japón y Corea del Sur durante el período en la mayoría de los grupos de edad y causas de muerte, a pesar de comenzar con una tasa de mortalidad más alta. China también experimentó la mayor reducción en las muertes por EPOC (relacionada con el tabaquismo y la contaminación atmosférica) entre los países con datos de alta calidad. En general, los hombres experimentaron un descenso mayor entre 2010 y 2019 que en la década anterior. En el caso de las mujeres, el descenso fue menor que en la década anterior, con aumentos en algunos tipos de cáncer (páncreas, linfomas y mielomas múltiples).