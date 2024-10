Ni por ahorrar ni por no molestar: este es el motivo por el que no deberías dejar el pis toda la noche en el váter

'Váter' es una expresión anglosajona que hemos castellanizado, pero proviene originalmente del término 'water closet' (WC). Una traducción literal lo convierte en una especie de 'armario o cabina de agua' y, si bies es cierto que se usa para evacuar tanto las aguas mayores como las menores, la verdad es que la palabra española que teníamos antes parece tener mucha más lógica.

Nos referimos a 'inodoro', es decir, 'que no huele o no desprende olor', una cualidad mucho más importante que si contiene agua o no, como muchos baños no lo habían tenido hasta hace algunas décadas. Las tazas se fabrican normalmente en porcelana por su dureza, su fácil limpieza y su resistencia a la humedad constante. Gracias al sifón que llevan acoplado al fondo y que conecta con los desagües, se evita así los malos olores, al menos en teoría.

Un gran factor que influye en que un retrete guarde mal olor, al margen de que las tuberías puedan estar dañadas, es que no lo hayamos mantenido limpio como es debido. Es el lugar por el que los desechos humanos salen del hogar, por lo que se debe tener una especial atención en su limpieza y mantenimiento para evitar la proliferación de microorganismos patógenos y malos olores.

El recorrido que llevará el producto de nuestra micción ya lo sabemos, pues así lo cantaban los Toreos Muertos, que explicaban de forma didáctica el ciclo del agua en la Tierra a través de la música: "Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia / Y baja por una tubería / Pasa por debajo de tu casa / Pasa por debajo de tu familia / Pasa por debajo de tu lugar de trabajo...".

Ese debería ser el camino habitual, pero hay personas que con tal de no hacer ruido o de no vaciar la cisterna por una simple 'descarga' de vejiga, deciden mantener durante un tiempo toda esa micción en el retrete, lo que no es nada aconsejable, según los expertos. Como explicaremos a continuación, puede conllevar más riesgos para la salud de los que podría pensarse en un primero momento.

Ni por ahorrar ni por no molestar: este es el motivo por el que no deberías dejar el pis toda la noche

Cuando el ser humano no contaba con tantas comodidades como hoy en día y se veía obligado a hacer sus necesidades en la naturaleza, procuraba alejarse una distancia considerable. Los motivos principales son dos: uno, para que no oliese mal cerca de su refugio (ni esto atrajera depredadores), y dos, para evitar contraer enfermedades de manera fácil e innecesaria.

Así lo explicaba en un vídeo reciente Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), el farmacéutico más famoso de TikTok, quien se sorprendía al conocer que, efectivamente, hay muchas personas que no tiran de la cadena después de hacer pis porque consideran que no es necesario. Esta costumbre, obviamente, es de lo más antihigiénica e insana, y solo puede traer con el tiempo complicaciones de convivencia y salud.

Más allá de que se genere un mal olor, el pis puede constituir un caldo de cultivo perfecto del que se nutran numerosas bacterias y microorganismos que después puedan provocar infecciones o problemas de salud. Y otro consejo importante es que siempre se debe tirar de la cadena con la tapa del inodoro bajada, para evitar que la fuerza del agua de la cisterna salpique todas las superficies de alrededor, llenándolas de orina y patógenos.

Como comentaba el propio creador de contenido, las personas acostumbran a no tirar de la cadena cuando están en los bares por pereza o por no querer tocar con las manos algunas partes de baño. De esta forma solo se consigue empeorar la higiene general y hacer más fácil la proliferación de enfermedades transmitidas por bacterias como la E. Coli.