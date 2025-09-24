Una nueva generación de sérums multiplica por cinco la respuesta a las necesidades del rostro

Laboratorios Sesderma acaba de lanzar al mercado una nueva generación de sérums que combina ciencia, tecnología y eficacia probada. The Power of 5 incluye tres sérums capaces de dar respuesta a las principales necesidades del rostro: luminosidad, antiedad e hidratación. Con cinco tipos de vitamina C, cinco tipos de retinoides y cinco formas de ácido hialurónico, cada fórmula multiplica la eficacia de sus activos, ofreciendo resultados visibles desde las primeras aplicaciones y beneficios duraderos.

La rutina puede personalizarse combinando los tres sérums según las necesidades de cada momento: luminosidad y antioxidante por la mañana, hidratación en cualquier momento del día y renovación celular cada noche.

Los tres protagonistas de The Power of 5 son

RETI AGE 5 (5 Retinoid System). Un sérum antiarrugas formulado con cinco retinoides de última generación —Retinol, Retinal, Retinil, HP Retinoato y Retinoil hialuronato— encapsulados en liposomas. Además, su fórmula se completa con péptidos miméticos, ácido hialurónico y ceramidas. Actúa en distintas capas de la piel reducir arrugas, líneas de expresión y pérdida de elasticidad.

HIDRADERM HYAL 5 (5 HA Multilayer Complex). Hidratación en todos los niveles de la piel. Su fórmula combina cinco tipos de ácido hialurónico de diferente peso molecular junto con niacinamida y ceramidas. Aporta un efecto relleno inmediato y duradero, además de reforzar la barrera cutánea.

C-VIT 5 (5C Glowing Complex). Luminosidad intensiva con cinco formas estabilizadas de vitamina C encapsuladas en liposomas. Además, incluye otros importantes activos antienvejecimiento como el complejo tensor inmediato, el ácido hialurónico, los proteoglicanos, y la centella asiática.

La eficacia de The Power of 5 está respaldada por estudios clínicos realizados bajo control dermatológico. Tras 56 días de uso, el 93% de personas que usaron Retiage 5 siente la piel más jugosa. El 93% afirma que su piel está más revitalizada y el 90% siente la piel más hidratada.En el caso del Hidraderm Hyal 5, tras 28 días de uso, el 96% observa que la piel está más nutrida; el 93% siente la piel más luminosa, elástica y jugosa y el 70% nota que las líneas de expresión han disminuido. C-Vit 5 consigue en 28 días que el 78% de los voluntarios observa su piel más luminosa; el 65% nota su piel más rejuvenecida y el 83% percibe su piel más suave.

Tecnología Nanotech: el secreto de la eficacia

El éxito de The Power of 5 reside en la exclusiva tecnología Nanotech de Sesderma, que encapsula los activos en liposomas para garantizar su máxima penetración y eficacia con la mejor tolerancia cutánea. “Conseguimos que los ingredientes lleguen justo donde la piel los necesita, con resultados visibles y duraderos”, explica el Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Sesderma. “Incluso activos tradicionalmente irritantes, como los retinoides, son bien tolerados gracias a este sistema de liberación controlada. Es un avance que nos permite ofrecer cosmética realmente eficaz y segura para todo tipo de pieles.”, destaca el fundador.