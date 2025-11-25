A partir de los 25 años se pierde hasta el 1% de colágeno de la piel

El paso de la edad es inevitable, pero ¿acaso los veinte años ya es tarde? Científicos y expertos dermatológicos de Neutrogena afirman que a partir de los 25 años la piel pierde cerca del 1% de colágeno anualmente. Y sí, aunque suene alarmante, estas cifras no son más que una invitación a la prevención y al cuidado.

Si bien hay mil maneras de hacerlo, la clave está en mantener una estrategia dual: nutrición y protección. Desde la alimentación, se debe asegurar un aporte suficiente de vitamina C (cítricos o pimientos), aminoácidos (caldo de huesos o carnes magras), y minerales como zinc y cobre, esenciales para la síntesis del colágeno. Los antioxidantes, especialmente los frutos rojos, protegen las fibras frente al daño oxidativo. En el plano externo, el paso más decisivo es el uso diario de protector solar, ya que la radiación UV es uno de los principales enemigos del colágeno. Dormir bien, mantener una buena hidratación y reducir el consumo de azúcar y tabaco son hábitos que completan el cuidado desde dentro.

«El colágeno es la proteína más abundante de la piel y clave para su firmeza, elasticidad y luminosidad. Invertir en su cuidado temprano es esencial para preservar la juventud cutánea», señala la dermatóloga Dra. Natalia Jiménez, experta de Neutrogena.

Para combatir esta pérdida, la marca presenta Collagen Bank, una línea que protege el colágeno existente y estimula su producción con su exclusiva Tecnología de Micro-Péptido, combinada con bakuchiol, niacinamida y colágeno hidrolizado.

Integrar la crema Collagen Bank de Neutrogena en una rutina diaria es muy sencillo. Lo ideal es aplicarla después de la limpieza. Por la mañana, se puede usar la crema Collagen Bank que incorpora factor de protección solar 30 para asegurar que el colágeno esté protegido frente al sol, que es el principal responsable de su degradación. Por la noche, aplicar la crema hidratante permite que la piel aproveche mejor sus ingredientes durante el proceso natural de reparación. «La constancia es la clave: usarlo a diario ayudará a fortalecer tu ‘reserva de colágeno’ y mantener la piel más firme, suave y luminosa a largo plazo" señala la Dra. Jiménez.

Para completar la rutina, se recomienda utilizar el Contorno de Ojos Revitalizante, que puede aplicarse tanto de día como de noche para reducir ojeras e hinchazón, logrando una mirada más descansada. Además, para potenciar los resultados, los especialistas aconsejan alternar la rutina con Retinol Boost, que se utiliza solo por la noche y ayuda a maximizar la acción anti-edad y mejorar la textura de la piel.