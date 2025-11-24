David Céspedes, médico: "Esto es lo que siempre debes desayunar para tener energía durante todo el día"

En un vídeo de TikTok, el médico David Céspedes (@dr.davidcespedes) ha repasado varios desayunos habituales y les ha puesto nota mientras explica, en pocas palabras, qué le ve de bueno y de malo a cada uno. El resultado es una especie de ranking donde se repiten ideas como harina refinada, azúcar, proteína, grasas saludables, fibra, energía rápida y energía sostenida.

Empieza con el café con cruasán, al que le da un tres. Deja claro que el café solo le parece bien, pero apunta que el croissant "es mantequilla y harina refinada", que "sacia poco y dispara la glucosa". Después pasa a las magdalenas con vaso de leche, muy presentes en muchas casas, y les pone un dos. Las define como "algo muy típico", pero "básicamente es harina, azúcar y poca proteína", una "energía rápida que se esfuma en una hora".

La clásica tostada con tomate y aceite de oliva sube hasta el siete. Céspedes la describe como "buena opción mediterránea con grasas saludables y fibra", aunque matiza que "le falta proteína para ser más completa". Por otro lado, los churros con chocolate caen otra vez al dos: para él son "harina frita, azúcar líquido, mucho placer, pero nada de nutrientes".

Cuando entra en los desayunos con más proteína, la tortilla francesa con pan integral recibe un ocho. La resume como "proteína de calidad con algo de carbohidrato, opción equilibrada y saciante". Aún más arriba queda la avena con leche y fruta, que alcanza un nueve. De este desayuno destaca que aporta "fibra, vitaminas, energía sostenida" y lo califica como "de lo mejor que puedes desayunar".

El bocadillo de jamón serrano se queda en seis. "¿Tiene proteína? Sí", pero añade que "con el pan blanco es menos interesante" y que es "mejor si el pan es integral". Para terminar, el yogur natural con frutos secos alcanza de nuevo el ocho. Lo define como "fácil, rápido y con buen aporte de proteína y grasas saludables".