¿Por qué Ana Maria Lajusticia, la gurú del magnesio, no recomienda consumir calcio?

Ana María Lajusticia, la reconocida bioquímica y divulgadora española, famosa por sus investigaciones sobre nutrición y salud, se ha mantenido firme en su postura a lo largo de los años acerca de no recomendar el consumo de suplementos de calcio. Lajusticia, nacida en 1924 en Bilbao, ha dedicado décadas a investigar cómo la alimentación puede influir en el bienestar físico, especialmente en lo que respecta a los minerales como el magnesio, del que es defensora.

Ana María Lajusticia Youtube

¿Por qué Lajusticia no recomienda los suplementos de calcio?

En una de sus entrevistas, Lajusticia explicó de manera contundente su postura: “¿Sabes cuál es el suplemento que más se vende en el mundo? El calcio”, señaló. “Y yo nunca he sacado calcio a la venta. ¿Sabes por qué? Porque sé que hace daño, porque contrae las arterias y las forra. Cantidad de personas son diagnosticadas con principios de Alzheimer. Cuando una persona empieza a perder la memoria, ya es diagnosticada con principio de Alzheimer. Y lo que les ocurre es que tienen las carótidas calcificadas”.

Para Lajusticia, la calcificación de las arterias es uno de los problemas más graves relacionados con el consumo excesivo de calcio, especialmente en personas que ya obtienen suficiente de este mineral a través de su dieta. El calcio en exceso, según explica, puede acumularse en los tejidos blandos, como las arterias, contribuyendo a problemas cardiovasculares y afectando la circulación sanguínea hacia el cerebro, lo que puede empeorar problemas de memoria y otros trastornos cognitivos.

Lajusticia refuerza su postura al mencionar que, si hubiera creído que el calcio es realmente necesario como suplemento, lo habría comercializado: “Yo, que me he pasado la vida estudiando bioquímica, dietética y biología molecular, si creyera que el calcio es bueno, lo hubiera sacado y hubiera vendido mucho más que magnesio en estos 40 años. Pero no me lo ha permitido ni mi conocimiento, ni mi conciencia”.

¿Cuáles son los motivos para no tomar calcio?

Los principales argumentos de Ana María Lajusticia para no recomendar el calcio son claros y bien fundamentados:

Exceso de calcio en la dieta: según Lajusticia, la dieta moderna ya proporciona suficiente calcio, especialmente con el consumo de productos lácteos y alimentos enriquecidos. Agregar más calcio mediante suplementos es innecesario.

según Lajusticia, la dieta moderna ya proporciona suficiente calcio, especialmente con el consumo de productos lácteos y alimentos enriquecidos. Agregar más calcio mediante suplementos es innecesario. Riesgos de calcificación: el exceso de calcio puede depositarse en las arterias y otros tejidos blandos, lo que contribuye a problemas graves como la arteriosclerosis y los cálculos renales. Esto también afecta a la salud cognitiva, como explicó al señalar la relación entre la calcificación de las arterias carótidas y los síntomas de Alzheimer.

el exceso de calcio puede depositarse en las arterias y otros tejidos blandos, lo que contribuye a problemas graves como la arteriosclerosis y los cálculos renales. Esto también afecta a la salud cognitiva, como explicó al señalar la relación entre la calcificación de las arterias carótidas y los síntomas de Alzheimer. Importancia del magnesio: en lugar de suplementos de calcio, Lajusticia promueve el magnesio, ya que este mineral es esencial para que el calcio se absorba y se distribuya correctamente en el cuerpo, previniendo la calcificación de los tejidos.

El calcio según el National Institute of Health

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano y es esencial para muchas funciones, además de formar y mantener huesos y dientes fuertes. Aproximadamente el 99% del calcio del cuerpo se almacena en los huesos y los dientes, proporcionando estructura y rigidez. Además, el calcio es crucial para que los músculos se muevan, los nervios transmitan mensajes entre el cerebro y el cuerpo, y para que la sangre circule correctamente.

¿Cuáles son las funciones del calcio?

Mantenimiento óseo: el calcio da estructura a los huesos y dientes.

Funciones musculares y nerviosas: es esencial para la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos.

Circulación sanguínea: ayuda en la coagulación y en la liberación de hormonas necesarias para funciones corporales.

Absorción: la vitamina D juega un papel importante ayudando a que el cuerpo absorba el calcio de manera eficiente.

¿Cuánto calcio se necesita?

La cantidad de calcio necesaria depende de la edad y el sexo. Estas son las cantidades diarias recomendadas:

Bebés hasta los 6 meses: 200 mg

Bebés de 7 a 12 meses: 260 mg

Niños de 1 a 3 años: 700 mg

Niños de 4 a 8 años: 1.000 mg

Niños de 9 a 13 años: 1.300 mg

Adolescentes de 14 a 18 años: 1.300 mg

Adultos de 19 a 50 años: 1.000 mg

Hombres adultos de 51 a 70 años: 1.000 mg

Mujeres adultas de 51 a 70 años: 1.200 mg

Adultos mayores de 71 años: 1.200 mg

Adolescentes embarazadas y en lactancia: 1.300 mg

Adultas embarazadas y en lactancia: 1.000 mg

¿De qué alimentos se puede obtener el calcio?

El calcio se encuentra en una amplia variedad de alimentos, siendo las principales fuentes:

Lácteos: leche, yogur y queso.

leche, yogur y queso. Pescado enlatado: sardinas y salmón con espinas.

sardinas y salmón con espinas. Verduras: col rizada, brócoli y repollo chino (bok choy).

col rizada, brócoli y repollo chino (bok choy). Alimentos fortificados: zumo de frutas, leche de soja y almendras, algunos tipos de tofu y cereales.

¿Puede el calcio ser perjudicial?

El exceso de calcio puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y enfermedades cardíacas, además de provocar problemas como náuseas, estreñimiento, arritmias cardíacas y complicaciones renales. Los límites máximos recomendados para el consumo diario de calcio varían según la edad, desde 1.000 mg para bebés hasta 3.000 mg para adolescentes embarazadas.