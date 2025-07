¿Por qué los deportistas profesionales toman zumo de cerezas antes de competir?

Es habitual que, antes de que un ciclista cruza la meta, saque su "cacharrito" de jugo rojizo y comience a beber. Su contenido no es un concentrado de suplementos alimenticios ni una bebida energética, sino, nada más ni nada menos que zumo de cerezas. En concreto, cerezas de la variedad Montmorency. Esta rama, muy cultivada en Estados Unidos o Francia, ha pasado de ser un ingrediente vital en repostería a convertirse en un suplemento funcional para deportistas, logrando un amplio respaldo científico en los últimos años. ¿Por qué?

A grandes rasgos, porque dos estudios científicos recientes han revelado los secretos de esta fruta. Su consumo, ya sea en zumo concentrado, polvos con extracto de cereza ácida o cápsulas, no solo ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, sino que también podría tener beneficios para personas con síndrome metabólico, una condición que consiste en tener sobrepeso y problemas arteriales y que afecta a más del 30% de la población adulta, poniendo en riesgo su salud cardiovascular.

Uno de estos estudios es un metaanálisis (un "estudio de estudios") publicado de manera reciente en el Journal of the American College of Nutrition. La investigación revela que el consumo regular de concentrado de cereza ácida mejora el rendimiento en deportes de resistencia. El análisis incluyó 10 estudios previos que evaluaron el impacto de esta fruta en ciclistas, corredores, nadadores y triatletas, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. En total, participaron 147 personas, de las cuales 127 eran hombres y 20 mujeres.

«Aunque ya se conocían los beneficios del concentrado de cereza para la recuperación muscular, esta investigación ofrece una base sólida sobre su efecto en la mejora del rendimiento físico y nos permite explorar el mecanismo detrás de este beneficio, probablemente asociado a las antocianinas, los pigmentos naturales con potente efecto antioxidante que dan color a estas cerezas», explica Philip Chilibeck, uno de los autores del estudio.

A qué hora hay que comer zumo de cerezas para mejorar el ejercicio

La mejora en el rendimiento de los deportistas fue evidente cuando el concentrado de cereza se consumió entre siete días y hasta 1,5 horas antes del ejercicio físico. Las mejoras se observaron en pruebas como el tiempo hasta el agotamiento, carreras contrarreloj, distancias recorridas y quién lograba completar las maratones. Aunque solo dos estudios mostraron mejoras estadísticamente significativas por sí solos, los resultados combinados sí señalaron un efecto claro y positivo.

Los beneficios fueron más pronunciados en personas con mayor nivel de entrenamiento. Curiosamente, no se encontró una relación clara entre la dosis y la mejora, por lo que se sugiere seguir investigando para establecer cuántas cerezas hay que comer al día para percibir estos beneficios.

Impacto de las cerezas en la salud metabólica

Zumo de cereza Pixabay

Además del ámbito deportivo, estas cerezas también podrían tener un impacto importante en la salud metabólica. Un estudio piloto publicado en Journal of Functional Foods reveló que el consumo de jugo concentrado de cereza ácida Montmorency o sus cápsulas puede reducir la presión arterial sistólica e insulina en sangre en personas con síndrome metabólico, un grupo de factores de riesgo que incluye obesidad abdominal, hipertensión, resistencia a la insulina y alteraciones en los lípidos sanguíneos.

En el estudio participaron 11 adultos entre 37 y 61 años que cumplían al menos tres de los cinco criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Durante seis semanas, se les administró en distintos momentos jugo de cereza, cápsulas equivalentes en antiocianinas o un placebo con aspecto y sabor similar. Las mediciones demostraron una reducción significativa de la presión arterial a las dos horas tras el consumo del jugo, así como una caída de los niveles de insulina a la hora y a las tres horas, comparado con el placebo.

¿Zumo o cápsulas?

Una de las hipótesis del estudio era que las cápsulas, al tener mayor biodisponibilidad, serían más eficaces que el jugo. Sin embargo, los resultados demostraron que ambos formatos ofrecían beneficios similares, lo que refuerza la idea de que tanto en forma líquida como encapsulada, la cereza ácida Montmorency puede ser un complemento útil dentro de una dieta saludable.

Por estos motivos, las cerezas ácidas Montmorency se están posicionando como una opción natural interesante para mejorar el rendimiento deportivo o para combatir factores de riesgo cardiovascular. Sus altas concentraciones de antocianinas y polifenoles, junto con fibra y otros micronutrientes, las convierten en una fruta funcional con potencial clínico.

Aunque los estudios actuales tienen limitaciones (como el tamaño reducido de la muestra o su carácter preliminar en el caso del síndrome metabólico), los resultados son prometedores. A medida que se realicen más investigaciones a mayor escala y en distintos perfiles poblacionales, es probable que veamos a este pequeño fruto rojo consolidarse como una pieza clave en estrategias nutricionales para la salud y el deporte.