Christophe Bourdon, CEO de LEO Pharma: «Nuestro objetivo es generar un gran impacto en los pacientes para los que hoy no hay tratamiento»

Ocupa desde el 1 de abril de 2022 el cargo de director ejecutivo de la farmacéutica danesa LEO Pharma, especializada en Dermatología. Christophe Bourdon viajó a España para participar en el encuentro del presidente del Gobierno con los representantes de la industria farmacéutica, y A TU SALUD aprovechó su visita a nuestro país para charlar con él.

Tienen más de un siglo de historia (116 años). ¿Cómo se consigue perdurar tanto tiempo en la industria del medicamento, cuál es su secreto?

Primero, está la visión de largo plazo muy focalizado en los pacientes. Nuestro propósito como compañía es dar servicio a los pacientes y ofrecer soluciones. Ya desde el principio, cuando se creó, lo que hizo fue licenciar la insulina para los pacientes diabéticos de hace 116 años, con lo cual hemos tenido siempre este compromiso de ofrecer soluciones que cambien la vida. Lo segundo es la estructura societaria que tenemos. LEO es una empresa todavía privada, donde el propietario mayoritario es una fundación y eso lo que lo que permite es justamente esta visión de reinversión en investigación, pero sobre todo, la visión de largo plazo.

Sus áreas de interés actualmente son la Dermatología y los tromboembolismos. ¿Cuáles son las cifras de LEO Pharma?

Damos servicio a más de 90 millones de pacientes en dermatología. Si miramos otros productos estamos cerca de los 100 millones. Tenemos más de 4.000 empleados en 22 filiales en las que tenemos presencia, e impacto en más de 70 países. Nuestra filial más grande es la de Estados Unidos y tenemos una presencia muy importante en Europa, China y Japón. En cuanto a números de facturación, en 2024 los ingresos crecieron a nivel global un 10% hasta los 1.669 millones de euros (en 2023 fueron 1.526 millones de euros). Los ingresos de la cartera de Dermatología a nivel global crecieron un 12% hasta los 1.341 millones de euros (1.211 millones en 2023).

Están focalizados en estrategia de alianzas y acuerdos con otro laboratorios, el último con Debra para el desarrollo de terapias transformadoras para la epidermólisis ampollosa.

Sí, y traslada muy bien cual es la visión de la compañía en cuanto a cómo queremos crecer. Es decir, al final hay miles de enfermedades de la piel que no tienen solución a día de hoy. Nuestra estrategia es buscar aquellas áreas donde no hay solución y buscar moléculas que hagan una diferencia para estos pacientes. Y para llegar a esto es muy importante entablar alianzas con universidades, pacientes u otras compañías que permitan conseguir de una forma rápida y que tenga un impacto en estos pacientes, y a nosotros nos da muchísima velocidad. Compañías que lo tienen todo internalizado no tiene esta flexibilidad y están detrás nuestro. Nuestro objetivo es generar un gran impacto en esos pacientes que hoy no tienen tratamiento.

Hace un año adquirieron Timber Pharmaceutical. ¿Qué balance hacen tras el fracaso del ensayo Ascend con isotretinoína en ictitosis congénita?

No podemos obviar que hay pacientes que sufren una enfermedad como la ictitosis congénita. Ha sido una fuente de aprendizaje muy grande para nosotros. Esa compañía iba a conducir un fase III y para nosotros fue una responsabilidad invertir en una enfermedad minoritaria para la que no hay solución. Lo que hemos hecho ha sido explorar datos, entenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias de forma transparente. No vamos a dejar de seguir explorando si hay oportunidades de ese tipo. Así es como la ciencia se desarrolla, y seguimos apostando por este tipo de modelos. Si sale para adelante, genial, pero hay veces que no.

A finales de 2024 se aprobó delgocitinib para adultos con eccema de crónico de manos (ECM) . ¿Tienen previstos algún lanzamiento para 2025?

Mi objetivo cuando llegué como CEO era hacer crecer la compañía en facturación a través del pipeline que tenemos. Y, en ese momento, lanzamos un producto para la dermatitis atópica (DA), que era un anticuerpo monoclonal muy potente. Ahora con delgo, piensa que hay muchos países donde todavía no se ha lanzado. Para nosotros delgo es lo que internamente llamamos un «game changer», porque tiene un impacto muy grande en los pacientes. Es un pan-JAK estudiado para el ECM (una patología con un alto impacto, quienes lo sufren y a veces hasta tienen que dejar de trabajar), pero estamos explorando otras indicaciones más allá de lo que está aprobado a día de hoy. Es un producto muy importante que acaba de llegar, y que va a seguir creciendo de cara al futuro, a otras indicaciones.

¿Y de los ensayos en marcha, qué me pueden contar?

Un ejemplo es temtokibart, para la DA, del que tenemos resultados en fase 2A y dentro de poco vamos a empezar la fase 2B. En el pasado la premisa era «un producto una indicación» y se hicieron inversiones masivas que pusieron en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Desde que llegué mi cometido ha sido que las decisiones sobre dónde se invierte tengan sentido, den futuro a la compañía y, además, generen ciencia. Buscamos que haya un equilibrio en el desarrollo pero más amplio que un producto una indicación. Y esto nos lleva a decisiones de pipeline. Hay muchísimas enfermedades de la piel, muchas oportunidades y mucha necesidades para muchos pacientes. Estamos buscando incorporar productos que estén en fases I, II o III muy focalizados en este área y abiertos a invertir, a desarrollar productos a incorporarlos en estas fases. Somos una compañía experta en Dermatología, ¿por qué tenemos que ir donde va todo el mundo, donde está bien cubierto? Lo que queremos es explorar aquellas necesidades que no están cubiertas, patologías donde hay pacientes que sufren. Si hay soluciones seguiremos contribuyendo.

¿Y que hay de STAT6?

Hemos hecho un acuerdo hace muy poco con Gilead para el desarrollo de esta molécula que va a tener un impacto muy alto y que ha transformado la compañía. Está en unas fases muy tempranas de desarrollo clínico y creemos que su papel en procesos inflamatorios puede tener un gran impacto no solo en Dermatología en lo que somos expertos, también en enfermedades respiratorias e incluso en Oncología, y por eso es que decidimos hacer esta alianza, para estar seguros de maximizar el impacto de STAT6 para los pacientes.

En 2023 LEO España alcanzó los 93,2 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento del 6,9%. ¿Cuáles son las perspectivas para 2025?

Mantenernos en una línea de crecimiento similar a años anteriores. Seguimos consolidando los lanzamientos recientes, que han sido en dermatitis atópica, pero con una solidez en todo el portfolio. Nuestras expectativas son seguir con un ritmo de crecimiento parecido.

¿Qué papel juega España dentro de la compañía?

Es una parte muy importante dentro de la compañía. Además es un «pull» de varias cosas, la primera es todo el área científica: España es un país donde la capacidad de desarrollo científico es muy elevada, y te das cuenta cuando tienes estudios clínicos, y tiene mucho talento desde el punto de vista de líderes de opinión en Dermatología, hay mucho conocimiento de la Dermatología y mucha capacidad de exportar talento. Además, con este nivel de crecimiento la filial española puede generar un impacto muy alto en el futuro de la compañía, en ventas y a nivel financiero.