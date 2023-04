CRIS contra el cáncer aporta diez millones de euros para investigar contra el cáncer

Cualquier granito de arena suma en la ardua pelea contra el cáncer. Pero si de golpe se añaden diez millones de ellos, la solidez de esa montaña comienza a ser imparable. Y así lo entiende la Fundación CRIS contra el cáncer, un referente en la investigación de esta enfermedad que el pasado miércoles celebró el Día de la Ciencia 2023 con la donación de diez millones de euros de la sociedad civil.

Durante la mañana se celebró la Jornada Científica titulada: «Drug Discovery and enterpreneurship season» en la Residencia de Estudiantes-CSIC, con la participación de prestigiosos expertos internacionales, que trataron el desarrollo en las vacunas contra el cáncer. Por la tarde tuvo lugar la II edición de la ceremonia de entrega de los Programas CRIS de investigación 2023. El Auditorio de la Fundación Ramón Areces fue el escenario en el que la Fundación entregó a la Ciencia casi 10 millones de euros destinados a la investigación contra el cáncer.

Excelencia

Los Programas CRIS de investigación tienen como objetivo apoyar y financiar la investigación de excelencia en cáncer con proyectos de altísima calidad, condiciones económicas excepcionales y con una duración de cinco años. Para ello, se hizo entrega de los galardones y las diferentes convocatorias de CRIS, tanto nacionales como internacionales. Además, se entregó la renovación de dos Unidades CRIS en hospitales públicos españoles.

La dotación supone «un importe total de diez millones de euros, que servirán para impulsar las carreras investigadoras y la lucha contra el cáncer», anunció Diego Megía, co-fundador y patrono de CRIS contra el cáncer.

Los galardones fueron entregados en un acto con la participación de los médicos e investigadores más relevantes en el estudio y tratamiento de enfermedades oncológicas en la actualidad; y estuvieron arropados por Mariano Barbacid, investigador de CRIS contra el cáncer y director del Grupo de Oncología experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Pedro Duque, ex ministro de Ciencia e Innovación, Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad; Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o Federico Trillo, ex ministro de Defensa, entre otros.

Apoyo a la Sanidad pública

El origen de la fundación arranca cuando en 2008, Lola Manterola, presidenta de CRIS contra el cáncer y co-fundadora, es diagnosticada de un mieloma múltiple, tumor incurable a día de hoy. Tras tratarse en la Sanidad pública de España donde es aceptada como paciente en un ensayo clínico, Lola descubre las grandes carencias de financiación del sistema para que los investigadores especialistas en cáncer lleven a cabo sus proyectos: escasos recursos, contratos precarios y, en consecuencia, fuga de talentos. Desde entonces, Lola y su marido, Diego Megía, adquieren el compromiso de contribuir activamente y en 2010 crean la Fundación CRIS contra el cáncer, una institución que hoy está presente en España, Gran Bretaña y Francia y que tiene unidades propias de terapias y ensayos en los principales hospitales como La Paz, 12 de Octubre, Clínico San Carlos o Valle de Hebron, así como centros de investigación como el CNIO.

«Estoy viva gracias a la investigación, a un ensayo clínico en España, y queremos que todos los pacientes de cáncer puedan tener una segunda oportunidad como la que yo tuve», aseguró Manterola durante la gala, en la que agradeció la implicación de la sociedad civil en esta causa. Por su parte, el doctor Mariano Barbacid fue el encargado de la clausura del acto y realizó un llamamiento a los donantes y empresas «para que con la contribución de todos consigamos los recursos necesarios para trabajar y curar el cáncer». Además, reclamó más financiación pública para la Ciencia.

El trabajo que queda por delante es muy largo. Desde hace 12 años, gracias a la Fundación CRIS, se han invertido 40 millones de euros en investigación; se han desarrollado 468 ensayos clínicos en proyectos y Programas CRIS; puesto en marcha 120 Líneas de investigación, 53 equipos y 458 ensayos clínicos; se apoya a 247 científicos e investigadores presentes en 65 instituciones alrededor mundo; las publicaciones, papers y tesis doctorales suman casi 2.000; hay 15 patentes licenciadas y 6 en proceso; 6.000 pacientes beneficiados y 11 millones anuales de potenciales beneficiarios. Y para seguir avanzando, Manterola anunció que ya está abierto el plazo para presentar las candidaturas a las becas, proyectos y Unidades CRIS 2023.