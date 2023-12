Efectos psicológicos de ganar la Lotería: ¿de verdad te arruina la vida?

Hoy se sortea el "Gordo" de la Lotería de Navidad 2023. Veremos a hombres y mujeres bañándose en cava, apretando sus décimos y coreando el nombre de su barrio, de su pueblo o de su lotero. La lotería de Navidad alegrará los bolsillos de muchos españoles y españolas... ¿pero les arreglará la vida? ¿Cuáles son los efectos psicológicos de ganar un sorteo de lotería?

La hemeroteca nos muestra cómo, algunas de las personas que ganaron sorteos de lotería, euromillones, quinielas, primitivas y demás "gordos" acabaron arruinadas, solas o, incluso, muertas. Como ejemplos, encontramos a José Manuel Calvo, un empleado municipal que ganó la Primitiva en 2003 y se suicidó seis años después. En los medios relataron cómo se enriqueció de golpe y lo perdió todo. Incluso se perdió a sí mismo. Otros casos continúan hoy día llamando la atención.

Hace unos días, hallaron muerta a Margaret Loughrey, que pasaba por uno de los peores momentos de su vida, a pesar de que en 2013 ganara 27 millones de libras (30 millones de euros al cambio) en un sorteo de la lotería. Su vida cambió de forma radical: de la penuria, a ser multimillonaria. Sin embargo, en su primera declaración a los medios tras ganar el premio dijo: "No será mío, se repartirá. No tiene sentido tener 27 millones de libras y estar sola. Eso no puede hacerme feliz".

Así pues, Margaret regaló 1 millón a cada familiar y 5.000 libras entre sus vecinos. Sus declaraciones provocaron que la millonaria ganadora de la lotería tuviera que ser vigilada durante algún tiempo por especialistas de salud mental. Incluso tuvo varios incidentes legales que la llevaron a tener que prestar servicios a la comunidad. Finalmente, en 2019, reconoció que desearía no haber ganado nunca aquellos 27 millones de libras: "El dinero ha destruido mi vida y no me ha traído más que dolor".

A raíz de este caso, algunas voces están pidiendo a nivel internacional a los organizadores de los juegos de azar que brinden más apoyo psicológico a los ganadores de premios millonarios por los grandes cambios que se producen en su vida. Pero, ¿es cierto que ganar la lotería te arruina la vida?

No tiene por qué, según John Jennings, colaborador en la revista Forbes, profesor en la Facultad de Negocios de la Universidad de Washington y presidente de St. Louis Trust & Family Office, un fondo de inversiones especializado en asesorar a las familias más ricas de Estados Unidos.

Él apunta que el asesoramiento financiero es clave y que él mismo ha ayudado a varios ganadores de la lotería en su país a manejar su dinero. Para él, los medios son los principales responsables de que la mayoría de la gente opine que ganar la lotería te arruina la vida, a nivel económico y psicológico. Dice que "por supuesto que algunos ganadores acaban en la bancarrota y desearían no haber ganado nunca la lotería, pero no reflejan la experiencia de la mayoría de ganadores de la lotería".

El dinero sí da la felicidad, dice un estudio sobre lotería

Comúnmente se cita un estudio de 2018, que apunta que el 70% de los agraciados en los sorteos de lotería terminan arruinados en cinco años. "Este estudio se citó por primera vez en un simposio del Fondo Nacional de Educación Financiera (NEFE). Desde entonces, corrió como la pólvora a nivel internacional", afirma Jennings. Sin embargo, en 2018, la NEFE intentó sofocar la desinformación. "Emitió un comunicado que decía que la estadística no está respaldada por investigaciones de NEFE, ni puede confirmarse", explica, y añade: "Aparentemente, el experto simplemente se lo inventó".

Por el contrario, estudios más modernos indican que ganar la lotería influye de forma positiva en las personas. Por ejemplo, una investigación de 2019 realizada por investigadores de la Universidad de Warwick y la Universidad de Zúrich, utilizó un conjunto de datos considerable: 15 años del "Panel Socioeconómico Alemán" (SOEP), que encuestó a 15.000 hogares alemanes desde 1984. A partir de 2000, la SOEP pregunta a los encuestados si habían ganado la lotería recientemente y, de ser así, cuánto ganaron.

Los investigadores combinaron esa pregunta con otras sobre satisfacción financiera y de vida en general. Así, analizaron 617 hogares que ganaron una "cantidad sustancial" en la lotería durante el período del estudio. La cantidad ganada osciló entre miles y millones de euros, y la cantidad media ganada fue el 60% de los ingresos anuales de los hogares alemanes. ¿La conclusión? Ganar la lotería mejoraba la sensación de satisfacción general con la vida de los ganadores. Y cuanto más ganaban, más significativo era el efecto positivo.

Un segundo estudio, de 2020, realizado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Nueva York, encuestó a 3.000 ganadores de la lotería sueca sobre su bienestar psicológico entre 5 y 22 años después de ganar la lotería. Al igual que el estudio alemán, los investigadores concluyeron que los ganadores de la lotería experimentaron "aumentos sostenidos en la satisfacción general con la vida". Este estudio es especialmente relevante, ya que se realizó a largo plazo.

Así pues, no está del todo claro si ganar la lotería se relaciona con efectos psicológicos y financieros devastadores o todo lo contrario. En cualquier caso, si podemos extraer una conclusión es esta: no está demás rodearse de profesionales, tanto del ámbito financiero como de la salud mental, para evitar decisiones ilógicas e irracionales respecto a negocios o compras muy caras.