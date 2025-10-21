España fabricará el nuevo medicamento en desarrollo de Roche

Roche y Rovi han anunciado hoy un compromiso de colaboración para fabricar en España un nuevo fármaco del portafolio metabólico y cardiovascular de la primera, actualmente en desarrollo clínico. Así se lo han comunicado hoy los máximos ejecutivos de ambas compañías farmacéuticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa.

La decisión de producir esta molécula en España subraya la confianza en las capacidades industriales y científicas españolas y sitúa al país a la vanguardia en el desarrollo de tratamientos innovadores de próxima generación. Además, fortalece la posición de nuestro país como centro estratégico para la innovación, la producción y la exportación de terapias avanzadas, tanto en Europa como a nivel mundial.

También permite al Grupo Roche implementar una estrategia de cadena de valor completa e integral en España, que abarca desde la investigación clínica y el diagnóstico hasta la producción, la comercialización y la gestión avanzada de datos de salud. Para la compañía, esto supone una firme apuesta por España como un país con las capacidades, el talento y la visión necesarios para convertirse en un nodo central del ecosistema biomédico global.

“Esta colaboración con una de las principales compañías farmacéuticas españolas, Rovi Pharma Industrial Services, representa una iniciativa de alto impacto que refuerza la posición de España como centro estratégico para la innovación, la producción y la exportación de las terapias avanzadas de Roche dentro de Europa y a nivel mundial, y garantizará el futuro suministro de nuestras nuevas terapias para combatir enfermedades con una enorme prevalencia e impacto entre la población», afirmó el Dr. Thomas Schinecker, CEO de Roche.

Por su parte, Patrick Wallach, director general de Roche Farma en España, destacó que esta alianza "ayudará a posicionar aún más a España como un país clave para la exportación de innovación biomédica de alta calidad a los mercados internacionales".

“En términos económicos, esta iniciativa se traducirá en una balanza comercial claramente positiva para España, con un impacto estimado de 2.000 millones de euros en beneficios directos e indirectos”, afirmó Wallach. Esto se debe a que la producción está destinada al mercado local e internacional, lo que genera ingresos, empleo cualificado y posiciona al país como exportador de innovación biomédica. “Además, representa un reconocimiento internacional de la capacidad de España para liderar proyectos industriales de gran escala y atraer inversión de alto valor añadido”, destacó.

Esta colaboración será fundamental para asegurar un suministro ágil y escalable para la cartera actual y futura de Roche y, además, aumentará la resiliencia geográfica de la cadena de suministro global de la compañía. Esto contribuirá a posicionar aún más a España como un país clave para la exportación de innovación biomédica de alta calidad a los mercados internacionales.

Además, esta alianza abrirá oportunidades de crecimiento industrial y exportación, fortaleciendo la posición de España en la fabricación farmacéutica de alto valor añadido. Genera, asimismo, un efecto multiplicador en la economía nacional a través de la creación de empleos cualificados, la transferencia de conocimiento y tecnología, y el fortalecimiento de la competitividad del

Las partes tienen la intención de rubricar el acuerdo final en los próximos días.