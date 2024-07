Estas son las buenas prácticas durante la conducción

Con la llegada de las vacaciones de verano, y del inminente puente, muchas personas aprovechan para coger el coche y salir de viaje. Estas son algunas de las recomendaciones para mantener unas buenas prácticas durante la conducción.

1. ¿Cuáles son las principales alteraciones de la salud cuando se está al volante?

La sintomatología más frecuente que puede aparecer durante la conducción es la fatiga muscular. Se manifiesta como sensación de calor en la zona del músculo o músculos, temblores musculares, sensación de hormigueo o, incluso, dolor muscular, causados por posturas mantenidas, vibraciones y ruidos. La fatiga muscular se recupera con el reposo de los músculos. Si este reposo no se realiza o es insuficiente pueden llegar a desarrollarse trastornos musculoesqueléticos. Los más frecuentes son dolores de espalda y cuello, lumbociáticas o pinzamientos discales. Además, la postura sedentaria prolongada puede provocar problemas circulatorios como hemorroides y varices.

2. ¿Tenemos que llevar el asiento colocado a alguna distancia?

Antes de iniciar la conducción hay que regular el asiento, incluido el reposacabezas, a una altura que permita una buena visión de la carretera. El asiento debe estar a una distancia donde las piernas queden flexionadas de manera que se pueda pisar a fondo los pedales del embrague, freno y acelerador sin verse obligado a inclinar el cuerpo hacia adelante.

3. ¿Qué postura debemos tener durante la conducción?

La idónea es aquella en la que la espalda esta recta con un buen apoyo de la columna lumbar, cabeza apoyada en el reposacabezas, sujetar el volante con ambas manos y mantener los brazos ligeramente flexionados. Las piernas nunca deben tocar el volante ni aún cuando pisamos el pedal frenando. El cinturón de seguridad debe pasar sobre el medio de la clavícula, es decir ni cerca del cuello ni del hombro.

4. ¿Qué debemos evitar durante la conducción?

Para garantizar una conducción segura, es importante evitar apoyar el codo en la ventanilla, ya que aumenta la vibración. También es fundamental no utilizar dispositivos móviles como teléfonos o GPS mientras se conduce, puede causar distracciones y aumentar el riesgo de accidentes. Asimismo, se recomienda evitar comer comidas copiosas durante los descansos, pues esto puede provocar somnolencia. Es importante recordar no consumir alcohol, porque puede disminuir los reflejos y crear una falsa sensación de seguridad. Por último, es crucial no ingerir medicamentos que produzcan somnolencia.

5. Hay conductores, como los camioneros, que pasan muchas horas sentados al volante. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda parar para estirar las piernas?

Es recomendable hacer una parada cada dos horas, con una duración mínima de 15 minutos, efectuando descansos activos, es decir, realizar ejercicios de estiramientos de la espalda, cuello y piernas, también dar un pequeño paseo. Estas pausan ayudan a disminuir el estrés y la tensión acumulada durante la conducción.

6. ¿Qué riesgos puede tener estar muchas horas al volante?

Puede aparecer fatiga, somnolencia, estrés, disminuyendo el tiempo de reacción ante cualquier circunstancia durante la conducción y aumentando el riesgo de accidente.

7. ¿Hay que hacer algún ejercicio especial?

Es recomendable realizar actividad física de manera regular para mantener el tono muscular y mejorar la postura corporal, siendo preferible realizar un entrenamiento de fuerza, ya que ejercitar la musculatura abdominal y lumbar ayuda a reducir lesiones de espalda propias de la posición de conducción. Cuando estás muchas horas al volante es aconsejable estimular la circulación sanguínea, realizando movimientos circulares de los tobillos así como mover los dedos de los pies.

8. La alimentación también es importante. ¿Qué dieta se debe seguir?

Se recomienda consumir frutas y verduras diariamente, reducir la ingesta de grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. El aporte de hidratos de carbono, como pasta, arroz, pan, mejor si es integral. Con ello disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la obesidad, diabetes e hipertensión.