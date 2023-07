Esto es lo que no debes hacer con la crema solar, según un experto farmacéutico

Uno de los imprescindibles en verano es la crema solar. Usar protección es necesario para no quemarnos y bloquear la radiación UV, sobre todo por sus consecuencias. Entre todos los usos que podemos hacer de este objeto, hay uno que, de vez en cuando, hacemos y no deberíamos hacer, según un experto.

Tal y como explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una alta exposición a la radiación solar puede provocar cáncer de piel, melanomas, envejecimiento prematuro, cataratas e incluso supresión del funcionamiento del sistema inmunológico de nuestra piel. Y así, son muchas las personas que salen no solo de las playas y de las piscinas, sino también de la propia calle, con rojezas o signos de quemaduras en la piel debido a los rayos UV.

Para ello, el uso del protector o bloqueador solar es un producto cosmético diseñado para proteger la piel contra los dañinos rayos ultravioleta. Está compuesta por ingredientes que actúan como filtros solares, reflejando o absorbiendo la radiación UV y evitando que penetre en la piel. Al aplicar crema solar sobre la piel expuesta al sol, se forma una barrera protectora que ayuda a prevenir las quemaduras solares, enrojecimiento, descamación u otros daños cutáneos causados por el sol.

Lo que no debes hacer con la crema solar, según los expertos

El bronceado en una piel sana, es la respuesta biológica de defensa frente a la radiación solar. Asimismo, se recuerda que la crema solar no se limita solo a la crema, pues es importante complementarla con otras medidas de protección, como usar ropa adecuada, sombreros o gafas de sol.

Uno de los trucos que se utilizan con la crema solar, asimismo, es el de congelarla, para aplicárnosla y que esté más fría. Sin embargo, esta práctica no es tan beneficiosa, según explica Álvaro Fernández, conocido en TikTok como @farmaceuticofernandez: “Las cremas solares están formadas por dos fases, una acuosa, y una oleosa, que están homogeneizadas, y claro, si las congelas se separan, y entonces ya pierde sus propiedades y no sirve de nada”, dice. Así, el farmacéutico señala que esos cubitos "se van a descongelar en cuanto se llega a la playa, ya que no da tiempo ni a soltar la toalla".

Por otro lado, algunas de las recomendaciones que se siguen, más allá de la protección solar, es la de utilizar sistemáticamente la protección de un sombrero de ala ancha, una camisa, un pantalón, y sin olvidarse de la protección ocular (gorro con visera, y gafas de sol protectoras frente a los rayos UV), así como permanecer a la sombra, use sombrillas o toldos cuando no haya sombra natural, especialmente entre la 12 y las 16 horas, cuando el sol se encuentra en lo más alto y las temperaturas son más elevadas.