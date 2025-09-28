Humanidad para Gaza

En Gaza estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria con a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, que literalmente está matando de hambre a más de 60.000 palestinos, muchos de ellos niños y niñas.

Es crucial permitir la entrada, inmediata y a gran escala, de ayuda humanitaria en Gaza para salvar vidas de niños y niñas, de personas mayores, de personas con discapacidad, de mujeres, muchas de ellas embarazadas; para salvar la vida de la población civil.

La ONU ha declarado la hambruna en Gaza, asegurando que es un fracaso de la humanidad y un crimen de guerra. Esta declaración implica que se han superado los tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición.

En Gaza se da la paradoja de morir de hambre a unos cientos de metros de la comida. Estas son muertes evitables que estamos viendo con impotencia a cámara lenta como si fuera una película de horror. Es una hambruna promovida abiertamente como arma de guerra y no caben más excusas para detenerla.

La indiferencia es inaceptable. Para frenar la barbarie en Gaza se deben aplicar los mismos valores que defendemos frente a la agresión rusa. Preservar los valores democráticos es una tarea que no conoce de idiomas o fronteras, sino de principios, ética y convicciones. La población palestina está sufriendo uno de los episodios más infames del siglo XXI por el que la humanidad será duramente juzgada. España reclama un alto el fuego inmediato. Es imperativo detener el genocidio.