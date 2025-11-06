El ingrediente que nadie imagina echar al café: permite quemar grasas y ayuda a adelgazar, según expertos

El café es, sin lugar a dudas, una de las bebidas más consumidas de España, así como el resto del mundo. Sus beneficios son casi incontables, como aprovechar la cafeína para despertarnos o acelerar el metabolismo. Pero además, permite la pérdida de grasa y ayuda a bajar de peso, en especial si se toma con un ingrediente que casi nadie imagina, según los expertos.

De por sí, un estudio español comprobó que el café con cafeína puede quemar grasas y nos puede ayudar a adelgazar, aunque se debe tener en cuenta tanto la cantidad como lo que hacemos después. Tal y como se indica en la investigación llevada a cabo por la Universidad de Granada, se demostró, por ejemplo, que consumir café antes de hacer ejercicio físico puede proporcionar una mayor quema de grasas.

En el estudio se concluyó que la cafeína es útil para favorecer y aumentar la quema de grasas, un proceso que se denomina como oxidación de grasas. En especial, porque a día de hoy está siendo cada vez más consumida en el ámbito deportivo.

Estos son los beneficios de tomar café con aceite de oliva virgen extra

Y el café, según lo tomes, puede tener más o menos beneficios. En relación a la pérdida de peso, es mejor consumir café solo, sin añadir leche y por supuesto, tampoco azúcar o edulcorantes. No obstante, algunos de los añadidos como especias pueden ser añadidas por razones como el sabor. Pero también un ingrediente que muchos no se imaginan, como es el aceite de oliva virgen, podría contribuir de forma positiva para sus efectos en la pérdida de peso y oxidación de grasa.

Según CNN, una de las primeras ideas de incluir aceite de oliva virgen en el café la tuvo Starbucks. Howard Schultz, CEO interino de la firma, contó que mezclar café con este líquido surgió de la curiosidad por seguir innovando con los tipos de cafés que podrían ofrecer.

"El aceite era notorio en las bebidas frías: daba a la espuma un tinte verde pálido y aparecía como una fina capa burbujeante sobre el espresso y el cortado. Así que las bebidas frías dulces, especialmente el espresso sobre hielo y el cortado, me parecieron un capricho delicioso. Habrían estado muy bien sin el aceite de oliva virgen, que parecía un adorno innecesario", comentó.

El aceite de oliva virgen cuenta con grandes beneficios, pues las personas que más lo consumen cuentan con menos riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, así como este producto también ayuda a redistribuir la grasa abdominal. Además, el AOVE posee grasas saludables.

Y lo cierto es que una cucharada de aceite de oliva virgen en el café tiene múltiples efectos positivos, también relacionados con la pérdida de peso y de grasa. Primero porque ayuda a prevenir los cálculos en la vesícula biliar, tal y como indica en un vídeo de su cuenta de Instagram (@drantonioescribanozafra). Pero también porque aumenta la saciedad y mejora el metabolismo.

Por otro lado, el aceite de oliva moviliza la grasa almacenada, pero es más efectivo si se combina con actividad física. Así, esta práctica es beneficiosa siempre y cuando se incluya dentro de un estilo de vida saludable, que también incluya una dieta equilibrada y ejercicio regular.