El café quema grasas y ayuda a adelgazar, pero solo si lo tomas de esta manera

El café es, sin lugar a dudas, una de las bebidas más consumidas en España. No solo porque solemos tomarlo en el desayuno para despertarnos a través de lacafeína, ni por su estrecha relación con la costumbre de la costumbre española de tomarlo también en la sobremesa. Muchos lo consumen para acelerar el metabolismo, aunque con reservas...

Sea cual sea el motivo, la realidad es que en España consumimos 840 millones de kilos de café al año según la Federación Española del Café. Bebemos café después de las comidas por sus supuestos efectos digestivos y lo ingerimos para «esconder» el cansancio, pero lo cierto es que los beneficios del café no terminan en esos dos aspectos positivos.

Porque sí, un estudio español ha comprobado que el café con cafeína quema grasas y nos puede ayudar a adelgazar. Sin embargo, para maximizar estos efectos los científicos apuntan que no vale con tomarlo sin más. Hay que tener en cuenta tanto la cantidad como lo que hacemos después. Son los resultados de una investigación liderada por la Universidad de Granada, que demostró que consumir café antes de hacer ejercicio físico puede propiciar una mayor quema de grasas.

Un estudio español afirma que la cafeína ayuda a quemar grasa

Fueron científicos investigadores de la Universidad de Granada, concretamente del departamento de Fisiología, quienes realizaronel estudio finalmente publicado en la revista científica especializada en nutrición Journal of the International Society of Sports Nutrition.

El objetivo era descubrir si la cafeína, ya utilizada de manera muy extendida para aumentar el rendimiento deportivo en múltiples disciplinas, era también útil para favorecer y aumentar la quema de grasas, un proceso denominado de manera técnica como oxidación de grasas. Todo ello motivado por una realidad: la cafeína se consume mucho en el ámbito deportivo, pero no hay mucha literatura científica que avale su uso.

En este estudio se contó con 15 participantes, varones de 32 años de media. Todos ellos repitieron una prueba de ejercicio en cuatro ocasiones diferentes y en intervalos separados por una semana. A esta quincena de hombres se le suministró 3 miligramos por kilogramo de cafeína o placebo, tanto a las 8 de la mañana como a las 5 de la tarde.

Los participantes completaron la prueba deportiva en las cuatro condiciones indicadas en orden aleatorio. Siempre con unas horas de ayuno establecidas, así como el consumo de otras sustancias estimulantes o la realización de ejercicio físico, todo ello estandarizado. Con todo ello, los investigadores calcularon el proceso de oxidación de grasas durante la práctica.

La cafeína ayuda a quemar de grasas

El equipo investigador concluyó que la ingesta de cierta cantidad de cafeína —unos 3 mg/kg, que suele ser la cantidad presente en una taza de café cargada— en los 30 minutos previos al ejercicio aeróbico favorece la quema de grasas. Esto, dicen, ayuda «de manera notable» a aumentar la oxidación de grasas.

En el debate sobre si es mejor hacer ejercicio por la mañana o por la tarde para perder grasa, señalan que si el ejercicio se hace por la tarde, los efectos de la cafeína se notan aún más que en horas vespertinas. Esto es siempre y cuando las horas de ayuno sean similares.

A pesar de algunos de los beneficios de la cafeína, también es cierto que no es una sustancia para todos los públicos. Debemos tener en cuenta que la mejor manera de consumir cafeína es a través de fuentes naturales como el café. Siempre será mucho más saludable si se toma solo y es artesano. Es decir: nada de leche o azúcar.

Las recomendaciones llevan a indicar que el consumo de bebidas energéticas con cafeína no es para nada sano. En su mayoría están sobreazucaradas y conllevan un consumo de cafeína en grandes cantidades o sustancias con efectos similares para el organismo sin que el consumidor sea del todo consciente.

Por ejemplo: una lata grande de 500 ml de bebida energética puede contener 160 mg de cafeína, el doble que una taza pequeña de café. La Food and Drugs Administration de EE UU —junto a múltiples estudios y comunidad médica— apunta que hasta 400 mg de cafeína puede ser sano para el cuerpo y marcan ese como el límite diario para un adulto sano. Hay que tener en cuenta que esta ya sería una cantidad notable que puede provocar adicción, resistencia a la sustancia y otros efectos negativos para la salud.

Cuándo es malo tomar café con cafeína

Un estudio reciente advirtió haber encontrado un efecto negativo por el consumo de café con cafeína antes de realizar ejercicio. De acuerdo con sus hallazgos recogidos por LA RAZÓN, la cantidad de cafeína contenida en dos tazas de café puede limitar la capacidad del cuerpo para incrementar el flujo sanguíneo al corazón durante la actividad física.

Además, el Ministerio de Consumo del Gobierno de España a través de la AESAN, en su sección de Seguridad Alimentaria, ya avisó en 2022 de los riesgos del consumo elevado de cafeína y presente en bebidas azucaradas energéticas. De acuerdo con sus recomendaciones, los siguiente grupos poblacionales deben abstenerse de su consumo:

Infancia y adolescencia.

Mujeres en periodo de embarazo o de lactancia.

Personas con hipertensión o, en general, con problemas cardiovasculares de otro tipo.

Personas que sufren alteraciones del sueño o desajustes en sus ciclos de descanso.

De la misma forma, la misma institución gubernamental indica que no se deben consumir grandes cantidades de cafeína o bebidas basadas en la misma. Tampoco se debe consumir acompañada o combinada con bebidas alcohólicas de alta graduación.

No se debe utilizar la cafeína en grandes cantidades o en bebidas energéticas tras el esfuerzo o ejercicio físico, ahí lo más necesario y saludable es rehidratarse con agua. Si en alguna ocasión se consumen bebidas con alta cantidad de cafeína se debe hacer siempre en los formatos más pequeños. Y, por supuesto, hay que comprobar siempre si confronta con alguna medicación prescrita. Antes de tomar café de forma regular se debe consultar con nuestro profesional de salud habitual.