Javier Membrillo: «Resulta demencial que se politice la formación de los médicos»

En los tiempos que corren, marcados por la globalización de las amenazas sanitarias, la labor de los profesionales especializados en enfermedades infecciosas y microbiología clínica resulta más necesaria que nunca. Y, a pesar de ello, su trabajo no está reconocido como se merece en nuestro país. Por ello, el doctor FranciscoJavier Membrillo de Novales ha asumido esta semana la presidencia de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) con el firme propósito de promover, fomentar y difundir el estudio e investigación de este campo.

Tras dos años como vicepresidente, ahora asume la máxima responsabilidad de la Seimc. ¿Cómo afronta este reto?

Con entusiasmo y orgullo por la oportunidad de representar a mis compañeros. El trabajo realizado durante los dos últimos años como vicepresidente, al lado del doctor Federico García, me ha permitido conocer bien el engranaje y podemos empezar a trabajar eficazmente desde el primer día.

Entonces, la nueva legislatura estará marcada por el continuismo. ¿Es así?

Sí, porque en nuestra filosofía está el equilibrio entre las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Cada dos años vamos alternando ese liderazgo, pero lo más importante es mantener el funcionamiento de una sociedad que ha logrado un alto grado de excelencia, por lo que debe primar esa idea de continuidad.

¿Qué cifras manejan?

Tenemos casi 5.000 socios y en el último congreso logramos un récord de asistencia, con casi 2.000 personas, y de comunicaciones científicas, con cerca de 1.200. Tenemos 15 grupos de estudio y cinco grupos de trabajo en los que más de la mitad de los socios están participando. Y contamos con un campus online con más de 43.000 inscritos de España y Latinoamérica con muchísimas actividades científicas, la mayoría de ellas gratuitas. Ofrecemos un máster para paliar las carencias formativas de los médicos que no se pueden especializar en enfermedades infecciosas... En definitiva, muchas actividades que han dejado mis predecesores y que ahora nos obligan a mantener el máximo nivel.

Como bien apunta, España es uno de los poquísimos países de Europa en los que no se reconoce la especialidad de enfermedades infecciosas... ¿Es lo más urgente que tiene pendiente?

Se trata de una reivindicación que los profesionales llevamos haciendo más de 20 años, porque en España no existe todavía la especialidad. Llevamos ya casi tres años desde la aprobación del Real Decreto que establece las condiciones y tuvimos a la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, en nuestro congreso y nos dijo claramente que cumplimos todos los criterios técnicos, pero que estamos en una situación en la que la decisión es política y depende de las comunidades autónomas. Es totalmente demencial que se politice la formación de nuestros médicos y se obvie una necesidad que es urgente, ya que otro año más se han elegido plazas MIR y no hay opción para quienes quieren formarse en enfermedades infecciosas. Esta es la principal batalla que tenemos que dar, porque está afectando directamente a los pacientes.

Pero muchas autonomías tienen servicio de infecciosas en algunos de sus hospitales... ¿No resulta incongruente?

Es kafkiano. Ya tenemos autonomías con servicios y unidades de enfermedades infecciosas en sus hospitales y, sin embargo, no están dando el paso de firmar la documentación que podría solucionar hoy mismo este grave problema. Los pacientes con infecciones graves y complejas, atendidos por especialistas en enfermedades infecciosas mejoran su pronóstico. Esto está demostrado científicamente, pero no se hace nada al respecto.

El otro gran desafío es asegurar una atención continuada 24 horas los siete días de la semana de los servicios hospitalarios de microbiología clínica. ¿Cómo afecta a los pacientes que esto no avance en nuestro país?

Los deja en un grave riesgo, porque sin microbiología continua no se puede hacer un diagnóstico certero y rápido. Se está jugando con la salud de los españoles en situaciones cada vez más comunes como infecciones por bacterias o por la llegada de virus, brotes y epidemias que son globales. Pero si esa infección te ocurre un viernes y llegas al hospital a última hora, hasta el lunes no analizarán el cultivo porque no existe disponibilidad en los laboratorios. Eso es totalmente inaceptable.

Usted también preside la Alianza Latinoamericana en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. ¿Por qué es importante esa fusión?

Porque ahora los virus, los brotes y las epidemias no entienden de fronteras. Con millones de españoles que viajan cada año, necesitamos urgentemente aprender de nuestros colegas latinoamericanos sobre enfermedades infecciosas que ellos ven en el día a día y nosotros excepcionalmente. De momento estamos teniendo brotes esporádicos, pero nada impide que el día de mañana tengamos una epidemia de dengue, zika o chikungunya.

¿Y estamos preparados para hacer frente a las superbacterias?

Tenemos nuevos antimicrobianos, pero para ello necesitamos un diagnóstico microbiológico certero y clínicos especializados que sepan utilizar esos fármacos, especialistas en enfermedades infecciosas que hagan medicina personalizada y sin perder tiempo. De nuevo, es obvio que resulta urgente que se reconozca la especialidad de infecciosas en nuestro país y asegurar una atención continuada de los servicios de microbiología clínica.