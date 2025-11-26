"Pieles perfectamente imperfectas", una exposición para dar visibilidad a la dermatitis atópica grave

Cada 27 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Dermatitis Atópica, una gran oportunidad para dar visibilidad a un problema de salud cada vez más frecuente, pero tan infravalorado como invisible, sobre todo cuando se trata de dermatitis atópica grave. Por ello, desde hoy y hasta el próximo domingo 30 de noviembre puede verse en la Plaza de Callao de Madrid la exposición "Pieles perfectamente imperfectas. Historias atópicas", un pop-up abierto al público desde las 10.30 de la mañana hasta las 21.30 horas del sábado y las 21.00 horas del domingo.

En esta exposición, impulsada por Pfizer con la colaboración de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica, seis pacientes han compartido sus historias, sus miedos y cómo sus vidas se han visto afectadas por la enfermedad con el artista Álex de Marcos y el escrito Defreds. El resultado de todo ello son seis retratos y seis relatos que nos acercan la realidad de esta patología y nos enseñan cómo afecta realmente la dermatitis atópica a aquellos que conviven con ella. Además de en la Plaza de Callao de Madrid, todas las obras y los textos están disponibles digitalmente en la web www.pfizer.es/historias-atopicas

La exposición muestra a través de seis relatos impactantes e imágenes muy llamativas la realidad de los pacientes que conviven a diario con la dermatitis atópica grave, una enfermedad que, sin embargo, un 20% de los españoles ni siquiera sabe qué es realmente.

Impacto de la enfermedad

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y compleja cuyo impacto va más allá de sus efectos visibles en la piel. La realidad es que, a pesar de que afecta a 1,5 millones de adultos y alrededor del 10-20% de niños, uno de cada tres españoles no sabe explicar los síntomas de esta patología más allá de los sarpullidos, erupciones o picores. Una patología en la que su impacto no se detiene en la piel, pues se extiende a la vida personal, social y profesional de los pacientes, paralizándola e incluso llegando a quebrarla.