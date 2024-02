«Para prevenir lesiones hay que hidratarse, descansar y comer bien»

1. La velocidad, la potencia y los cambios de dirección durante el juego obligan a los futbolistas a absorber cargas de alto impacto. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en el campo?

La más frecuente es la que afecta a los músculos y, en particular, a los del miembro inferior. Entre ellos hay tres que, por su tiempo de curación, son los que más quebraderos de cabeza nos dan: el recto anterior del muslo, el bíceps femoral y el gemelo interno. Después de las lesiones musculares, las que afectan a los ligamentos (sobre todo de tobillo y rodilla) son las más habituales.

2. ¿Qué porcentaje del total de lesiones representan?

Los estudios clásicos de la UEFA revelan datos en los que se concluye que un equipo de 25 jugadores tendrá unas 45 lesiones por temporada. En cuanto a la gravedad y el tiempo de baja, los datos de esos estudios concluyen que la mitad de ellas serán leves, ocasionando menos de una semana de baja, mientras que solo una pequeña parte serán de gravedad, con más de un mes de baja. En cada jornada es difícil que algún equipo no tenga algún jugador de baja por una lesión muscular. La mayoría se localizan en los isquiotibiales (35%), abductores (20%), cuádriceps (20%) y gemelos/soleo (15%).

3. ¿Hay diferencias entre las de profesionales y amateurs?

Las lesiones son similares; sin embargo, el futbolista amateur tiene un mayor riesgo de ciertas lesiones articulares (esguinces, roturas de ligamentos…) por su menor preparación, que conlleva un menor tono muscular, que es un elemento muy importante en la prevención de esas lesiones.

4. ¿Se producen más lesiones por sobrecarga o por impacto con otros jugadores?

La mayoría ocurren por contacto directo y por traumatismo indirectos. Tanto las lesiones musculares como ligamentarias son, en la mayoría de los casos, autolesión del futbolista sin que exista traumatismo directo.

5. ¿Y las más graves? ¿Las de impacto con otro jugador?

En un campo de fútbol pueden darse situaciones muy graves, como un traumatismo craneoencefálico o de columna cervical, o una parada cardiaca. Sin embrago, por fortuna, son muy excepcionales. También podría citar fracturas óseas en miembros inferiores o roturas de tendón de Aquiles, que suponen tiempos de baja muy prolongados, aunque tampoco son unas lesiones frecuentes. Dentro de las lesiones «habituales», las más graves son las roturas de ligamentos de la rodilla.

6. ¿Alguna se puede prevenir?

La mayoría, y es de las tareas más importantes para el departamento médico de un club de fútbol. Las reglas de buena salud son también las mejores armas para prevenir lesiones: la alimentación, hidratación, descanso, hábitos... Además, es de suma importancia la correcta planificación de esfuerzos de los futbolistas. La gestión de entrenamientos, los protocolos de ejercicios de prevención, etc., constituyen el trabajo de preparadores físicos y recuperadores, en los que los médicos también participamos buscando en cada momento evitar sobreesfuerzos a jugadores que podrían estar en riesgo de lesión.

7. ¿Qué es más importante, descansar tras un partido, calentar antes o vigilar la nutrición?

Sería difícil establecer un orden de prioridad. Yo los pondría al mismo nivel, dado que no cumplir alguno de ellos disminuye la eficacia de los demás en su objetivo.

8. ¿Alguna recomendación sobre qué hacer para calentar antes de salir al campo o qué comer para los amateurs? ¿Descansar entre amateurs también es tomarse una caña tras el partido?

El calentamiento es la fase en la que el organismo intenta adaptarse a los esfuerzos que el partido o entrenamiento le van a suponer. El consejo es que sea reglado y con tiempo suficiente, incluyendo la activación de músculos y articulaciones. Tomarse una caña después no es un acto que haya que demonizar, ni mucho menos. Siendo comedidos, no tiene por qué tener una repercusión negativa. Dicho esto, yo no incluiría esa actividad bajo el epígrafe de fase de descanso.

9. Antes de retomar jugar al fútbol con 40 años, ¿sería conveniente un chequeo médico?

El chequeo médico es conveniente antes de realizar deporte, independientemente de la edad. Es verdad que los protocolos de lo que incluye ese chequeo variarán según la edad, del nivel competitivo, de los antecedentes médicos, etc. Esa exploración y las pruebas complementarias que se realicen ayudan a valorar la capacidad del organismo para ese ejercicio que se va a llevar a cabo, y a descartar posibles patologías que lo contraindiquen.

10. Ha trabajado durante 23 años para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha sido responsable de Traumatología de la Selección Nacional Absoluta hasta hace bien poco. ¿Cómo han cambiado desde que empezó los cuidados a los futbolistas para evitar las lesiones?

En todo ese tiempo han cambiado muchos aspectos que nos ayudan a tener a los futbolistas mejor tratados. Ahora se dispone de modernos sistemas de tratamiento de lesiones, ha aumentado el número de fisioterapeutas que ayudan no solo a tratar dolencias, sino que participan de forma muy importante en su prevención. En mis inicios en la Federación y durante bastantes años yo configuraba los menús que comían los futbolistas, hasta que se formó un departamento de Nutrición con especialistas bien formados y que se encargan con mayor conocimiento de decidir lo que los futbolistas comen. Actualmente, todos los clubes profesionales disponen de esta figura, que se ha convertido en una parte ya constante de los Servicios Médicos.